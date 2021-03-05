Президент отметил, что жители Минска передвигались бы исключительно на велосипедах

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочим визитом мотовелозавод в Минске. В ходе разговора с работниками президент рассказал, как бы жили белорусы, если бы в стране была "настоящая диктатура".

Батька признался, что запретил бы передвигаться по Минску на автомобилях. Вместо этого граждане пересели бы на велосипеды.

"Вот это было бы здорово. Но это невозможно",

– цитирует Лукашенко БелТа.

Также президент республики добавил, что является поклонником двухколесного транспорта, который, по его мнению, лучше футбола и хоккея.

Велосипеды белорусский президент ценит за их доступность каждому человеку. Александр Григорьевич заявил, что яро поддерживает развитие производства велосипедов в стране и велосипедного спорта, подчеркнув, что если бы его жизнь сложилась иначе, тогда, возможно, он бы уделял больше времени велоспорту.

Ранее Лукашенко рассекретил темы переговоров с Путиным в Сочи. Так, стало известно, что лидер РБ отказался от "слияния" с РФ, поскольку в этом нет необходимости. Также в ходе переговоров не поднимался вопрос о новом кредите.

Позже эксперты объяснили, почему Батька считает идею объединения двух стран "глупой". Богдан Безпалько предположил, что Лукашенко боится потерять власть, а слияние двух стран таит угрозу его личным интересам.