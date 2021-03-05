Лукашенко описал жизнь белорусов при "настоящей диктатуре"

Лукашенко описал жизнь белорусов при "настоящей диктатуре"
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Президент отметил, что жители Минска передвигались бы исключительно на велосипедах

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочим визитом мотовелозавод в Минске. В ходе разговора с работниками президент рассказал, как бы жили белорусы, если бы в стране была "настоящая диктатура". 

Батька признался, что запретил бы передвигаться по Минску на автомобилях. Вместо этого граждане пересели бы на велосипеды. 

"Вот это было бы здорово. Но это невозможно",

цитирует Лукашенко БелТа. 

Также президент республики добавил, что является поклонником двухколесного транспорта, который, по его мнению, лучше футбола и хоккея.

Велосипеды белорусский президент ценит за их доступность каждому человеку. Александр Григорьевич заявил, что яро поддерживает развитие производства велосипедов в стране и велосипедного спорта, подчеркнув, что если бы его жизнь сложилась иначе, тогда, возможно, он бы уделял больше времени велоспорту. 

Ранее Лукашенко рассекретил темы переговоров с Путиным в Сочи. Так, стало известно, что лидер РБ отказался от "слияния" с РФ, поскольку в этом нет необходимости. Также в ходе переговоров не поднимался вопрос о новом кредите. 

Позже эксперты объяснили, почему Батька считает идею объединения двух стран "глупой". Богдан Безпалько предположил, что Лукашенко боится потерять власть, а слияние двух стран таит угрозу его личным интересам.

Юлия МИХАЙЛОВА

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