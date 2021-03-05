Погода уготовила очередное испытание водителям столицы и области

На Московский регион надвигается стихия. Дорожники уже переведены в режим повышенной готовности, и неспроста.

Погода в очередной раз испытает на прочность водителей столицы и области. В регионе ожидается метель и гололедица.

За ситуаций круглосуточно следит Оперштаб. Все пути будут обработаны реагентами, чтобы предотвратить скольжение, заверили в региональном Минтрансе.

В субботу, 6 марта пройдет снег, а на следующий день заметет еще сильнее. Порывы ветра будут достигать16 м/секунду. Сугробы поднимутся до нескольких сантиметров.

Автолюбителей попросили по возможности не выезжать на своих машинах и не ставить их на шоссе. Кроме того, призвали не нарушать правила и не превышать дозволенные скорости, отметили в пресс-службе ведомства.

Пешеходам стоит надевать одежду со световозвращателями. А еще переходить дорогу лишь в предназначенных для этого местах и следуя зеленому сигналу светофора, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".