Курс рубля
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На Московский регион надвигается стихия. Дорожники уже переведены в режим повышенной готовности, и неспроста.
Погода в очередной раз испытает на прочность водителей столицы и области. В регионе ожидается метель и гололедица.
За ситуаций круглосуточно следит Оперштаб. Все пути будут обработаны реагентами, чтобы предотвратить скольжение, заверили в региональном Минтрансе.
В субботу, 6 марта пройдет снег, а на следующий день заметет еще сильнее. Порывы ветра будут достигать16 м/секунду. Сугробы поднимутся до нескольких сантиметров.
Автолюбителей попросили по возможности не выезжать на своих машинах и не ставить их на шоссе. Кроме того, призвали не нарушать правила и не превышать дозволенные скорости, отметили в пресс-службе ведомства.
Пешеходам стоит надевать одежду со световозвращателями. А еще переходить дорогу лишь в предназначенных для этого местах и следуя зеленому сигналу светофора, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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