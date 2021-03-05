Молодой человек отказался исполнять песни на мове и был атакован радикалами

Украинские националисты избили на одной из площадей Львова уличных музыкантов, певших на русском языке. Об этом сегодня сообщает издание "Страна.ua".

Отмечается, что сначала на молодых людей напала радикалка Наталья Маркевич, пытавшаяся помешать им исполнять песни на языке Пушкина и Гоголя. Один из музыкантов напомнил девушке, что по закону в общественном месте имеет право говорить на удобном для него языке.

"Я русскоязычный? Я буду общаться на том языке, на котором мне комфортно", – заявил оппонент активистки.

Затем ей на помощь пришли фашиствующие молодчики из молодежной организации "Сокол", которые избили музыкантов и разбили их инструменты.

Позже Маркевич опубликовала в соцсети фото и видео сломанной гитары и аппаратуры. Также националистка призвала своих подписчиков к насилию по отношению к "московским *** [плохим людям – прим. ред]".

"Вы не представляете, но за прошлый день это самая лучшая новость. Я пришла, открываю "Инстаграм", как бальзам на душу! Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе (...) Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески", - написала борец за тотальную мову.

По данным издания, избитого музыканта зовут Максим Витошинский. После встречи с праворадикалами у него диагностирован сильный ушиб ребер и разбита губа.

Конфликты на языковой почве в Незалежной стали случаться с регулярной частотой вследствие вступившего с 16 января текущего года закона, обязывающего сферу услуг обслуживать клиентов на украинском.

