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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе постепенно улучшается. Несмотря на тревожную ситуацию в Бразилии и Европе, уровень заболеваемости снижается каждую неделю. Поэтому с 8 марта столица отменяет обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.
Как написал градоначальник на своем сайте, социальные карты этих граждан вновь начнут действовать.
Впрочем, Собянин отметил, что эти группы людей находятся в зоне риска, поэтому им стоит ради своего же здоровья воздержаться от лишних поездок.
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