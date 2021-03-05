Социальные карты пожилых жителей столицы разблокируют

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе постепенно улучшается. Несмотря на тревожную ситуацию в Бразилии и Европе, уровень заболеваемости снижается каждую неделю. Поэтому с 8 марта столица отменяет обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Как написал градоначальник на своем сайте, социальные карты этих граждан вновь начнут действовать.

Впрочем, Собянин отметил, что эти группы людей находятся в зоне риска, поэтому им стоит ради своего же здоровья воздержаться от лишних поездок.