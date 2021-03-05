Организаторы развернули кампанию по дискредитации героизма советского народа

Эксперты компании "Крибрум" решили провести расследование, чтобы выявить попытки дискредитировать подвиг Зои Космодемьянской. Как заявил глава "Крибрума" Игорь Ашманов, организаторы переписывания истории пытаются подвергнуть сомнению факт героизма народа и значимость Великой Победы.

Еще в начале 1990-х годов образ первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, начал подвергаться мифам о том, что Космодемьянская якобы должна была уничтожить дома гражданского населения в деревне, которое именно ее и схватило в отсутствие немцев. Второй миф же гласит о том, что Зоя страдала психическими расстройствами.

Тем не менее, отметил Ашманов, обе истории лишены документальных подтверждений. Первую опровергают показания немецких военнопленных, а также командир и сослуживцы героя СССР, вторая же ссылается на выдуманные врачебные показания и вымышленные истории болезни.

Так, интерес к обсуждению образа красноармейца завязан на ряде заявлений публичных лиц, а также активностью украинских блогеров. В одной из публикаций издания Insider, датированной 9-м декабря 2016 года, утверждается, что Зоя якобы была психически не здорова. В тот момент одну из ключевых ролей в перераспределении недостоверных данных сыграл украинский сегмент в соцсетях.

Российский журналист Александр Невзоров ранее назвал Космодемьянскую "фанатичной сталинисткой", после чего военно-историческое общество попросило проверить высказывание публичной персоны на соответствие закону.

Как отметили в "Крибруме", в настоящее время продолжается продвижение мифа о "выдуманности" достижений СССР. Заявление Невзорова встретило горячую поддержку со стороны либерально настроенной части общества, в частности, блогеров, лидеров общественных мнение и пользователей. Активно участвуют и пользователи из Украины и Белоруссии, пишет "КП".