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Эксперты компании "Крибрум" решили провести расследование, чтобы выявить попытки дискредитировать подвиг Зои Космодемьянской. Как заявил глава "Крибрума" Игорь Ашманов, организаторы переписывания истории пытаются подвергнуть сомнению факт героизма народа и значимость Великой Победы.
Еще в начале 1990-х годов образ первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, начал подвергаться мифам о том, что Космодемьянская якобы должна была уничтожить дома гражданского населения в деревне, которое именно ее и схватило в отсутствие немцев. Второй миф же гласит о том, что Зоя страдала психическими расстройствами.
Тем не менее, отметил Ашманов, обе истории лишены документальных подтверждений. Первую опровергают показания немецких военнопленных, а также командир и сослуживцы героя СССР, вторая же ссылается на выдуманные врачебные показания и вымышленные истории болезни.
Так, интерес к обсуждению образа красноармейца завязан на ряде заявлений публичных лиц, а также активностью украинских блогеров. В одной из публикаций издания Insider, датированной 9-м декабря 2016 года, утверждается, что Зоя якобы была психически не здорова. В тот момент одну из ключевых ролей в перераспределении недостоверных данных сыграл украинский сегмент в соцсетях.
Российский журналист Александр Невзоров ранее назвал Космодемьянскую "фанатичной сталинисткой", после чего военно-историческое общество попросило проверить высказывание публичной персоны на соответствие закону.
Как отметили в "Крибруме", в настоящее время продолжается продвижение мифа о "выдуманности" достижений СССР. Заявление Невзорова встретило горячую поддержку со стороны либерально настроенной части общества, в частности, блогеров, лидеров общественных мнение и пользователей. Активно участвуют и пользователи из Украины и Белоруссии, пишет "КП".
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