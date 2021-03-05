Общественник оценила изменения в структуре СПЧ

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Преобразования, застронувшие структуры Совета по развитию гражданского общества и правам человека, своевременны и важны. Соответствующее заявление сделала член СПЧ, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Марголина.
Как отметила спикер, указ главы государства меняет положения Совета, так как утверждает главные направления деятельности в правозащитной сфере. СПЧ нуждался в организационной смене деятельности, определении перечня постоянных комиссий и избрании председателей.
Как отметила спикер, практически все главы комиссий являются квалифицированными экспертами в сфере личного, гражданского, экономического и трудового права.
Марголина напомнила, сделав заявление на фоне регулярной критики из-за ликвидации постоянной комиссии по избирательным правам, что в настоящее время действует мониторинговая рабочая группа.
Также член СПЧ отметила, что Совет давно придерживается практики специального формирования рабочей группы для повышения внимания к конкретной проблеме – такой же подход организация избрала и с мониторинговой рабочей группой по выборам, передает РАПСИ.
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