Существует несколько нюансов, следование которым поможет получить вкусные и сочные плоды

Некоторые огородники верят – существуют определенные дни, подходящие для посева тех или иных культур. Сегодня речь пойдет про морковь. Расскажем, когда можно заниматься посадкой данного растения и как правильно это делать.

Благоприятные дни для посадки моркови в 2021 году

Опираясь на лунный календарь, можно выделить следующие благоприятные дни: 7, 8, 29, 30, 31 марта; 3, 4, 5, 8, 9, 14, 28 апреля; 1, 2, 5, 6, 7, 28, 29 мая; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30 июня.

Как правильно сажать морковь

Морковь считается достаточно неприхотливой культурой. Однако для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо провести ряд агротехнических мероприятий.

1. Подготовка грунта

Перед началом посадки моркови необходимо выбрать правильный участок земли. Его поверхность должна быть ровная и хорошо освещаемая.

Если грунт на грядке по составу является тяжелым, то желательно перекопать его.

Также за 7-10 дней до посева нужно полить землю теплой водой, а потом накрыть пленкой. Это необходимо для того, чтобы сохранить влагу и прогреть почву.

2. Подготовка семян

Чтобы семена быстрее проросли, их на сутки кладут в воду комнатной температуры. При этом жидкость нужно менять несколько раз.

3. Процесс посева

Непосредственно перед началом посева сделайте в почве бороздки глубиной около трех сантиметров. Они должны располагаться на расстоянии 20 сантиметров друг от друга.

Полейте канавки теплой водой. Добавьте немного древесной золы и табачной пыли.

На дно канавок положите семена. Интервал должен быть два-три сантиметра. Засыпьте лунки плодородным грунтом и накройте грядку полиэтиленом.

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