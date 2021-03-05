Небесное тело подойдет к планете на самое близкое расстояние за восемь лет

5 марта астероид Апофис окажется на минимальном расстоянии от Земли впервые за восемь лет. Это событие позволит специалистам уточнить характеристику объекта, поняв его состав. Информация необходима для оценки вероятности столкновения тела с Землей в 2029 и 2068 годах. Однако падение астероида грозит жителям нашей планеты самым катастрофическими последствиями.

Еще 17 лет назад в американской Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне обнаружили неизвестный астероид, который пролетал на близком расстоянии от Земли. Из-за плохой погоды и технических проблем объект не удалось детально рассмотреть. Однако ученые поняли, что речь идет об астероиде диаметром примерно в 400 метров.

Спустя несколько месяцев параметры уточнили австралийские ученые, заявившие о том, что вероятность столкновения космического тела с Землей составляет примерно 2 процента. Предполагаемая дата столкновения – 13 апреля 2029.

5 марта 2021 года у экспертных кругов появился шанс приблизиться к ответам. Апофис оказался на самом близком расстоянии от нашей планеты. В настоящее время за ним наблюдают из инфракрасного телескопа NASA. На основе полученных данных ученые смогут рассчитать параметры движения опасного объекта.

В следующий раз подобная возможность представится лишь через восемь лет. 13 апреля 2029 года Апофис должен оказаться на расстоянии 29 470 километров от поверхности Земли – его можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Вероятность столкновения при этом составит тысячную долю от 1%, передает РИА "Новости".

Однако недавно выяснилось, что Апофис может менять свою траекторию. Если это произойдет, то вероятность столкновения с Землей в 2068-м есть. Поэтому сейчас ученым важно узнать, из чего состоит объект, чтобы скорректировать его орбиту. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с телеканалом "360" отметил, что если астероид упадет на нашу планету – беды не избежать. Может возникнуть цунами или извержение вулкана.

Ранее в НИИ ядерной физики МГУ заявили, что с помощью российского прибора в космосе удалось разглядеть коротковолновые излучения ультрафиолета.



