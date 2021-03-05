Умерла известная американская актриса

Знаменитости было 90 лет

Скончалась американская актриса Джоан Уэлдон. Смерть кинозвезды наступила еще 11 февраля, однако о трагедии стало известно только сейчас.

Печальную новость сообщило издание The Sun. Актриса ушла из жизни в возрасте 90 лет.

В 1953 году будущая звезда дебютировала в нуаре "Система" режиссера Льюиса Сейлера. Также в фильмографию актрисы входят такие кинокартины, как "Незнакомец с револьвером", "Охранник дилижанса" и другие. Популярность к американке пришла после того, как она снялась в фильме "Они!". Роль доктора Мэлфорда полюбилась многим людям, пишет телеканал "МИР24".

Ранее стало известно о кончине солиста популярной российской группы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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