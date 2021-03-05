Освобожденный из колонии мужчина заявил, что при этом так и не смог отпустить девушек

Скопинский маньяк Виктор Мохов, который на днях вышел на свободу из колонии после семнадцатилетнего заключения, дал интервью. Мужчина заявил, что во время удерживания девушек в подвале на протяжении практически четырех лет "переживал" за них", "видел и понимал", осознавая, что причиняет им боль, однако так и не смог отпустить.

Мохов рассказал, что 21 год назад, выезжая из Рязани, решил взять в попутчики двоих девушек – 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Екатерину Мартынову. Насильник при этом заявил, что его жертвы находились в сознательном состоянии, когда он их отвозил в Скопин, опровергнув таким образом слова потерпевших.

Мужчина рассказал, что изначально предложил обеим "выпить и погулять" в надежде затащить обеих в постель – те согласились. Злосчастный бункер Мохов построил для отдыха. А саму двухъярусную кровать, на которой спали его жертвы, затащил якобы уже после их заточения.

После осуществления желаемого в тот вечер насильник, по его словам, проводил обеих попутчиц в подвал, сообщив, что те должны переночевать до утра, а затем он их отвезет в Рязань. Когда девочки заявили, что напишут заявление об изнасиловании 14-летей Екатерины, Мохов передумал отпускать своих жертв.

Экс-осужденный также сообщил, что сочувствовал своим жертвам, однако понимал, что те обратятся в правоохранительные органы, и потому не отпускал, передает "Взгляд". Интервью маньяк дал телеграм-каналу "112".

Накануне появилась информация о том, что за участие в одной из телепередач Мохову предложили сумму до 3 миллионов рублей. По словам адвоката бывшего осужденного Игоря Кима, после освобождения с мужчиной сразу связались телевизионщики.