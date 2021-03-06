Спонтанные решения могут привести к большим долгам - расплачиваться придется не один месяц

Некоторые товары и услуги не стоит оплачивать с помощью кредита, считает ряд экспертов. Такие траты зачастую не только неразумны, но и могут привести к неприятным последствиям.

Одним из пунктов в "черном списке" стал кредит на обучение за границей. Прежде чем отправлять ребенка учиться за рубеж, стоит подумать, собираетесь ли вы получать вид на жительство. Кроме того, не всегда полученные в иностранных вузах знания оказываются полезнее усвоенных в России. Зарубежный диплом не гарантирует успешного трудоустройства.

Брать кредит на туризм тоже не очень разумно, считают специалисты. Стоит помнить о том, что отпуск закончится, а долги останутся.

Взятые в кредит деньги не стоит спускать на необдуманные покупки. Вероятно, после покупки вы поймете, что в этом товаре не было необходимости, и пожалеете о принятом решении. Однако деньги возвращать все же придется. Следует все тщательно обдумать и брать кредит только в крайнем случае, когда эта вещь вам действительно нужна, а ее приобретение в будущем компенсирует проценты, которые нужно выплатить банку.

Потребительские кредиты эксперты вообще советуют брать как можно реже. Гораздо лучше воспользоваться рассрочкой или оплатить покупку кредиткой, при условии, что вы успеете вернуть деньги в рамках льготного периода, пишет "Прайм".

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