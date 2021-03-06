Об очередном ударе по кошелькам предупредил эксперт

Вызванный пандемией коронавируса кризис ударил по доходам народа по всему миру. Исключением не стали и россияне. Теперь же эксперты предупредили, что пора готовиться к очередному удару по кошелькам – ряд продуктов, которые наиболее популярны, вероятно, снова подорожает. Сильнее всего это ударит по малообеспеченным россиянам. Об этом заявил экономист Евгений Гонтмахер.

По мнению специалиста, взлетят цены на сахар и растительное масло. Это произойдет после того, как соглашения о предельно допустимых ценниках на эти продукты перестанут действовать. Ждать повышения стоит через месяц-два после отмены договоренностей.

"Рост цен скажется на малообеспеченных, которые имеют значительную долю расходов именно на продукты",

– отметил экономист в разговоре с URA.RU.

Ранее эксперты предупредили россиян, как избежать долговой ямы. Некоторые товары и услуги брать в кредит неразумно и порой даже опасно. Что аналитики включили в список – читайте в нашем материале.