Небогатым россиянам придется туго: цены на популярные продукты снова взлетят

Небогатым россиянам придется туго: цены на популярные продукты снова взлетят
Фото: pixabay.com
Об очередном ударе по кошелькам предупредил эксперт

Вызванный пандемией коронавируса кризис ударил по доходам народа по всему миру. Исключением не стали и россияне. Теперь же эксперты предупредили, что пора готовиться к очередному удару по кошелькам – ряд продуктов, которые наиболее популярны, вероятно, снова подорожает. Сильнее всего это ударит по малообеспеченным россиянам. Об этом заявил экономист Евгений Гонтмахер.

По мнению специалиста, взлетят цены на сахар и растительное масло. Это произойдет после того, как соглашения о предельно допустимых ценниках на эти продукты перестанут действовать. Ждать повышения стоит через месяц-два после отмены договоренностей.

"Рост цен скажется на малообеспеченных, которые имеют значительную долю расходов именно на продукты",

отметил экономист в разговоре с URA.RU.

Ранее эксперты предупредили россиян, как избежать долговой ямы. Некоторые товары и услуги брать в кредит неразумно и порой даже опасно. Что аналитики включили в список – читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость156360
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Гость157209
Может домик продать под Геленджиком ? Все деньги ...
а хозяин не против ?
Гость157209
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Может домик продать под Геленджиком ? Все деньги ...
Гость156360
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а сколько в рашке "не богатых россиян" - вся рашка.
богатых всего 100 человек.
остальные на подсосе.
каждый четвёртый россиянин живет за чертой бедности.
Гость156360
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у нас не ударил. все как стоило так и стоит.
но по россиянам конечно "ударил", как никак потребности друзей фюрера растут а количество россиян падает.
от слишком "хорошей" жизни
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