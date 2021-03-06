Существенное снижение счета возможно за счет смены тарифного плана

Сэкономить на электроэнергии в России в летнее время куда проще, чем в зимний сезон, так как в Северном полушарии увеличивается световой день. За счет энергоэффективных ламп и использования бытовой техники в ночное время суток реально снизить месячный счет, заявил эксперт Центра энергетических разработок Олег Колобов.

По словам специалиста, в теплый сезон экономия электричества становится достижимой не только из-за того, что граждане стремятся проводить дома минимум времени, а, в том числе, благодаря солнечному освещению.

Тем не менее, речь идет о малых суммах, так как освещение составляет лишь 5-10% тарифного плана. Однако те, кто пользуется дома лампами накаливания, рискуют повысить расходы на свет.

Оптимальным решением для экономии света эксперт считает использование люминесцентных ламп, которые позволяют снизить до 70% затрат на свет. Что касается светодиодных ламп, то они могут сэкономить до 90% расходов, в сравнении с лампами накаливания.

Экономия также доступна при переходе на другой учет – так, тариф можно изменить тем, кто ведет ночной образ жизни, или же имеет возможность в это время суток воспользоваться бытовой техникой, так как в ночь электричество еще дешевле, заявил Колобов в интервью РИА "Новости".

Ранее замглавы Министерства энергетики РФ Анатолий Яновский направил письмо профильным ведомствам, в котором указал, что в стране может подорожать электроэнергия из-за роста утилизационного сбора на угледобывающую технику. Российские власти намерены принять ряд постановлений по увеличению утильсбора – речь идет о спецтехнике, используемой в добыче ресурсов.