На Москву снова обрушится сильнейший снегопад

Заметать столицу начнет уже с вечера субботы

Сильный снегопад продлится все воскресенье. Об этом предупредили в московском главке МЧС.

Спасатели ссылаются на прогноз метеорологов Росгидромета. В Москве будет метель и сильный ветер – до 20 метров в секунду. Также ожидается гололедица на дорогах, пишет РИА Новости.

Водителям следует быть осторожнее на дорогах, напомнили в МЧС. Пешеходам также нужно быть внимательными на улице и обходить шаткие конструкции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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