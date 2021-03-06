Заметать столицу начнет уже с вечера субботы

Сильный снегопад продлится все воскресенье. Об этом предупредили в московском главке МЧС.

Спасатели ссылаются на прогноз метеорологов Росгидромета. В Москве будет метель и сильный ветер – до 20 метров в секунду. Также ожидается гололедица на дорогах, пишет РИА Новости.

Водителям следует быть осторожнее на дорогах, напомнили в МЧС. Пешеходам также нужно быть внимательными на улице и обходить шаткие конструкции.