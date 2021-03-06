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Печальную новость сообщил заместитель председателя Госдумы по культуре Сергей Шаргунов. Писатель и литературный критик Валентин Курбатов умер в 81 год. Об этом стало известно сегодня.
"Прекрасный благородный человек, подвижник, совестливый русский литератор. Светлая память",
– написал он в своем телеграм-канале.
Курбатов был членом жюри литпремии "Ясная поляна", лауреатом Госпремии России. Известен как литературный критик и писатель.
Место и дата прощания пока не названы. Причина смерти Курбатова также неизвестна.
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