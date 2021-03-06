Умер известный советский и российский писатель

Валентин Курбатов ушел из жизни в 81 год

Печальную новость сообщил заместитель председателя Госдумы по культуре Сергей Шаргунов. Писатель и литературный критик Валентин Курбатов умер в 81 год. Об этом стало известно сегодня.

"Прекрасный благородный человек, подвижник, совестливый русский литератор. Светлая память",

написал он в своем телеграм-канале. 

Курбатов был членом жюри литпремии "Ясная поляна", лауреатом Госпремии России. Известен как литературный критик и писатель.

Место и дата прощания пока не названы. Причина смерти Курбатова также неизвестна.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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