Глава Севастополя рассказал о проекте по водоснабжению города

Глава Севастополя рассказал о проекте по водоснабжению города
Севастополь. Фото: Alexandr Graschenkov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Развожаев подчеркнул важность решения данной проблемы

Глава Севастополя Михаил Развожаев принял участие в обсуждении проблем города в рамках проекта "Регионы о главном". Данная программа была подготовлена специалистами Экспертного института социсследований. С губернатором одного из крупнейших крымских городов побеседовала глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Главной темой обсуждения стало обеспечение города водой.

Михаил Развожаев подчеркнул, что данный вопрос является приоритетным для властей Севастополя. Бесперебойное водоснабжение города необходимо для его развития в будущем. В данный момент активно реализовывается план, который призван раз и навсегда разобраться с этой проблемой.

Севастопольский губернатор отметил, что федеральные власти и лично российский лидер Владимир Путин с особым вниманием относятся к проблеме воды в Крыму. Развожаев напомнил об эффективной реализации проекта по запуску водозабора в Бельбеке. Отмечается, что с 8-9 марта объект выйдет на запланированный объем – 50 тысяч кубических метров воды в сутки.

Как отметил Развожаев, для решения водной проблемы необходимо активно вести поиск новых источников воды, отремонтировать имеющиеся инженерные сети, а также бережно относиться к потреблению данного ресурса.

В городе активно ведется строительство – вскоре в Севастополе появится культурный кластер. Будут возведены оперный театр, хореографическая академия, а также современная галерея искусств. На этом фоне проблемы с обеспечением города необходимыми ресурсами требуется решить в кратчайшие сроки.

Напомним, Михаил Развожаев входит в топ-10 глав регионов новой волны, опубликованный ЭИСИ.

Ольга ФЕДОРОВА

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