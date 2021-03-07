"Хабалка": Скабеева случайно выругалась в эфире

"Хабалка": Скабеева случайно выругалась в эфире
Ольга Скабеева. Кадр www.youtube.com
Телеведущая не смогла сдержать переполнявших ее эмоций

В Сети обсуждают громкий скандал. Любимица миллионов ведущая Ольга Скабеева попалась на нецензурной брани. Непечатное словечко вылетело из уст журналистки прямо во время выпуска телепередачи "60 минут" на федеральном канале.

Накал страстей резко подскочил при обсуждении ситуации на Украине. Скабеева вступила в полемику с одним из экспертов во время разговора о недавнем увольнение главы Конституционного суда Незалежной Александра Тупицкого.

Ольга хотела получить от политолога прямой ответ на простой вопрос, за что Тупицкого прогнали с работы. Однако оппонент пытался вывернуться и всячески юлил. Когда он заявил, что разжалованный высокопоставленный эксперт "перебрал с полномочиями", телеведущая не выдержала.

Скабрезное словечко затерялось в потоке слов, и далеко не все заметили оплошность Ольги. Однако внимательной тиктокер с ником stringer_news выложил короткий видеоролик на своей странице.

"Тьфу ты, ..." – в сердцах произносит знаменитость.

В комментариях некоторые пользователи осудили Скабееву, назвав ее "хабалкой". Другим не понравилось, что патриотически настроенная ведущая появилась в "Тиктоке". А некоторые выразили изумление по поводу случившегося инцидента и отметили, что никогда не слышали ругани от Ольги, потому что она "умная женщина".

К слову, недавно Ольга Скабеева обругала Ксению Собчак после скандала со слитым видео. Ведущая "60 минут" упрекнула звезду в лицемерии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость153622
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Гость159552
скабеева, соловьёв и этот( что в Италии дом имеет) обыкновенное <цензура> <цензура> российское тв.
Российское телевидение все делает правильно, если вас так от него корежит.
Гость159552
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скабеева, соловьёв и этот( что в Италии дом имеет) обыкновенное <цензура> <цензура> российское тв.
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