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Скончался Александр Сухарев – бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны.
Ведомство он возглавлял с 1988 по 1990 годы. После постановлением Верховного Совета СССР был освобожден от должности. Позже был советником Генерального прокурора Российской Федерации.
"Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны", – написано в сообщении Следственного комитета России.
О причинах смерти не говорится. Сухареву было 97 лет.
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