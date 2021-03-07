Умер бывший генпрокурор СССР

Он немного не дожил до 100 лет

Скончался Александр Сухарев – бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России, участник Великой Отечественной войны. 

Ведомство он возглавлял с 1988 по 1990 годы. После постановлением Верховного Совета СССР был освобожден от должности. Позже был  советником Генерального прокурора Российской Федерации. 

"Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны", – написано в сообщении Следственного комитета России.

О причинах смерти не говорится. Сухареву было 97 лет. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"

Вашингтон не руководствуется интересами Киева при принятии подобных решений, считает сенатор

Почему РФ и Франция выслали дипломатов тайно

"Обмен любезностями" между странами произошел еще в конце 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей