В России предложили полностью обрубить интернет

В России предложили полностью обрубить интернет
Компьютер. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители страны сами не могут избавиться от информационной "зависимости"

Скандально известный предприниматель Герман Стерлигов обратился с оригинальной инициативой к российскому лидеру Владимиру Путину. Бизнесмен предложил лишить всех пользователей интернета беспрепятственного доступа к Сети.

Так одиозный блогер отреагировал на слова главнокомандующего о том, что глобальная информационная Сеть должна подчиняться законам нравственности и морали.

Стерлигов с издевкой заметил, что распространение моральных ценностей на интернет займет слишком много времени. Поэтому в таком вопросе лучше рубить с плеча, а именно просто отключить всю страну от интернета. Доступ к Сети можно оставить только людям, которым он необходим по долгу службы, предлагает бизнесмен.

В своем видеообращении в "Инстаграм" Герман заявляет, что вся страна страдает от интернет-зависимости. Он призывает лично Владимира Путина помочь народу избавиться "от этой наркоты".

Стерлигов посетовал, что миллионы жителей России "как дураки" растрачивают свои жизненные силы на прозябание перед монитором. Предприниматель уверен, что отключение от интернета позволит решить данную проблему, а народ через несколько дней справится с интернета-ломкой и смирится с таким решением.

Кстати, недавно стало известно, что ряд знаменитых соцсетей привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям. Интернет-платформы не удалили вовремя информацию о несанкционированных акциях.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость158521
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Бред конечно, хотя доля истины есть. На пример детей 12 лет точно до интернета допускать нельзя и никакого удаленного обучения быть не должно.
Гость155312
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Реально крыша поехала. Ну и придурок внатуре :-)
Гость153222
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Типичный черносотенец. Половина страны работает удаленно.
Гость157309
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Не отключить, а совсем выключить!!! Господин Деменция!
Гость151883
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Отключите этого придурка от всего
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