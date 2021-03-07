Что можно и нельзя делать на Масленицу: приметы и суеверия

Что можно и нельзя делать на Масленицу: приметы и суеверия
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России стартует праздничная неделя

О том, что в Масленицу было принято есть блины знает чуть ли не каждый с младенчества. Эта традиция настолько полюбилась народу, что оттенила многие поверья, связанные с праздником. В материале "Утро.ру" расскажем, какие приметы и суеверия, посвященные Масленице, существовали у наших предков.

Приметы по дням недели на Масленицу

В России в 2021 году Масленица проходит с 8 по 14 марта. В народе масленичная неделя называлась Сырной седмицей. Каждый день в ней имел собственный смысл.

Понедельник, 8 марта – в этот день начинали встречать праздник. Было принято обязательно выпекать первый блин, чтобы неделя выдалась богатой на угощения. 

Вторник, 9 марта – молодежи было принято собираться в компании, парням знакомиться с девушками и присматривать себе будущую жену. Считалось, что если познакомишься с возлюбленной в этот день, то и свадьба будет не за горами. 

Среда, 10 марта – лакомка. Мужчины ходили в гости к тещам на блины. Чем она будет дружелюбней к избраннику своей дочери, тем больше он съест блинов. Если зять объесли, то супружеская жизнь молодых будет счастливой. 

Четверг, 11 марта – начало Широкой Масленицы. В этот день было принято гулять и веселится – иначе в будущем будут ждать горести.

Пятница, 12 марта – тещин вечерок. Тещи должны были приходить в гости к зятьям. Чем он будет дружелюбнее, тем лучше сложаться у него отношения с супругой. 

Суббота, 13 марта – золовкины посиделки. Невестка должна была пригласить в гости родственниц мужа и ухаживать за ними. Незамужние гадали на суженого, дети развлекались во дворе. 

Воскресенье, 14 марта – проводы Масленицы. Было принято сжигать чучело в честь приходящей весны. Считалось, если не увидеть процес хотя бы краем глаза, что тебя ждет скорая смерть. Потом прах развеивали в полях ради хорошего урожая. 



Роман ИГНАТОВ

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