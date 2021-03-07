Огородников ждет новолуние

Март – прекрасный месяц для посадки рассады цветов и овощей. Вырастить хороший урожай поможет лунный календарь садово-огородных работ на вторую неделю месяца – с 8 по 14 марта.

Благоприятные дни для посадки

Если собираетесь сажать фасоль, то сделать это лучше в понедельник. Благоприятного дня не предвидется еще до 19 марта. Редис, редьку и дайкон можно посадить в воскресенье. Капуста и спаржа хорошо пойдут после посадки 12 марта. Для моркови, картошки, свеклы, репы и корня сельдерея, томатов подойдут 8-е и 9-е числа.

Для посева, посадки и пересадки однолетников благоприятными днями будут 8,9 и 14 марта. Многолетниками можно заняться в понедельник и вторник, как впрочем и луковичными.

Лунный календарь садовых работ на март

8 марта – луна будет убывать в знаке Козерога. Хорошо пойдут посаженные томаты, перцы, баклажаны, лук и капуста. Можно высадить чеснок. Не рекомендуется рыхлить землю.

9, 10 и 11 марта – убывающая луна в Водолее. Нельзя заниматься посевом, поливкой и подкормкой. Разрешается прополка овощей и обработка от вредителей.

12, 13 и 14 марта – новолуние. В эти три дня работа с растениями запрещена.