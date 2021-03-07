Лунный посевной календарь на неделю с 8 по 14 марта

Лунный посевной календарь на неделю с 8 по 14 марта
Фото: Fabian Sommer/dpa/www.globallookpress.com
Огородников ждет новолуние

Март – прекрасный месяц для посадки рассады цветов и овощей. Вырастить хороший урожай поможет лунный календарь садово-огородных работ на вторую неделю месяца – с 8 по 14 марта. 

Благоприятные дни для посадки

Если собираетесь сажать фасоль, то сделать это лучше в понедельник. Благоприятного дня не предвидется еще до 19 марта. Редис, редьку и дайкон можно посадить в воскресенье. Капуста и спаржа хорошо пойдут после посадки 12 марта. Для моркови, картошки, свеклы, репы и корня сельдерея, томатов подойдут 8-е и 9-е числа. 

Для посева, посадки и пересадки однолетников благоприятными днями будут 8,9 и 14 марта. Многолетниками можно заняться в понедельник и вторник, как впрочем и луковичными

Лунный календарь садовых работ на март

8 марта – луна будет убывать в знаке Козерога. Хорошо пойдут посаженные томаты, перцы, баклажаны, лук и капуста. Можно высадить чеснок. Не рекомендуется рыхлить землю.

9, 10 и 11 марта – убывающая луна в Водолее. Нельзя заниматься посевом, поливкой и подкормкой. Разрешается прополка овощей и обработка от вредителей. 

12, 13 и 14 марта – новолуние. В эти три дня работа с растениями запрещена. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"

Вашингтон не руководствуется интересами Киева при принятии подобных решений, считает сенатор

Россия разгромит НАТО за несколько дней и захватит Балтику

Польский генерал озвучил сценарии столкновения между российскими и западными военными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей