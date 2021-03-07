Музыканты Росгвардии устроили праздничный флэшмоб перед 8 Марта

Музыканты Росгвардии устроили праздничный флэшмоб перед 8 Марта
Фото: пресс-служба
Офицеры лично поздравили москвичек с грядущим торжеством

Музыканты Образцово-показательного оркестра Росгвардии устроили настоящий праздник для представительниц прекрасного пола. Бравые военные выступили перед жителями Москвы и гостями столицы прямо на территории торгово-развлекательных центров.

Статные офицеры лично вручили яркие букеты весенних цветов в руки москвичек и жительниц других городов, путешествующих в это время по столице.

Под руководством главы основного оркестра Росгвардии полковника Азата Шахмухаметова бравые военные исполнили для благодарных слушателей разнообразные музыкальные композиции. Оркестр устроил целый концерт, в котором были задействованы как классические и джазовые произведения, так и композиции современной эстрадной музыки.

Среди исполненных песен была знаменитая композиция Исаака Дунаевского "Как много девушек хороших". Также военные музыканты исполнили песню "А снег идет", "Эй, моряк" и множество других знаменитых хитов российских и иностранных авторов.

Наиболее бурно москвички и гостьи города отреагировали на номер солистов оркестра. Для представительниц прекрасного пола спели заслуженная артистка Татарстана Малика Разакова, а также победили международных музыкальных состязаний Дарья Пантюшова и Алексей Толстокоров. В качестве дирижеров выступили подполковники Дмитрий Шибаев и Аркадий Шмелев.

Поздравление от росгвардейцев стало доброй традицией в преддверии Международного женского дня. Каждый год статные и обаятельная военные дарят свои улыбки и теплые слова женщинам по всей стране. В прошлом году сотрудники Росгвардии устроили незабываемый концерт на нулевом километре в Москве.

Ольга ФЕДОРОВА

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