Участники "Большой перемены" испекли угощение для мам к 8 Марта

Конкурсанты поучаствовали во всероссийской акции

Организаторы конкурса "Большая перемена" предложили участникам порадовать своих мам, бабушек, сестер и подруг в честь 8 Марта. В акции "Бабушкин фирменный пирог" ребят попросили испечь пирог по семейному рецепту, а результатом поделиться в соцсетях. На предложение они с удовольствием откликнулись.

Дети показали, как они самостоятельно пекли пироги для родных и делились рецептами на официальной странице конкурса "Большая перемена" в соцсетях.

Кто-то испек свою фирменную шарлотку, другие приготовили пирог "Зебра", а кто-то сделал печенье и пирожки. Участие в акции приняли школьники из разных уголков страны



