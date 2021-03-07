Участники "Большой перемены" испекли угощение для мам к 8 Марта

Участники "Большой перемены" испекли угощение для мам к 8 Марта
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конкурсанты поучаствовали во всероссийской акции

Организаторы конкурса "Большая перемена" предложили участникам порадовать своих мам, бабушек, сестер и подруг в честь 8 Марта. В акции "Бабушкин фирменный пирог" ребят попросили испечь пирог по семейному рецепту, а результатом поделиться в соцсетях. На предложение они с удовольствием откликнулись. 

Дети показали, как они самостоятельно пекли пироги для родных и делились рецептами на официальной странице конкурса "Большая перемена" в соцсетях. 

Кто-то испек свою фирменную шарлотку, другие приготовили пирог "Зебра", а кто-то сделал печенье и пирожки. Участие в акции приняли школьники из разных уголков страны 


Роман ИГНАТОВ

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