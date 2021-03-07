Участники "Большой перемены" испекли угощение для мам к 8 Марта

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Организаторы конкурса "Большая перемена" предложили участникам порадовать своих мам, бабушек, сестер и подруг в честь 8 Марта. В акции "Бабушкин фирменный пирог" ребят попросили испечь пирог по семейному рецепту, а результатом поделиться в соцсетях. На предложение они с удовольствием откликнулись.
Дети показали, как они самостоятельно пекли пироги для родных и делились рецептами на официальной странице конкурса "Большая перемена" в соцсетях.
Кто-то испек свою фирменную шарлотку, другие приготовили пирог "Зебра", а кто-то сделал печенье и пирожки. Участие в акции приняли школьники из разных уголков страны
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