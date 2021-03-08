Глава страны пожелал женщинам гармонии и счастья

Российский лидер Владимир Путин обратился к представительницам прекрасного пола в день празднования 8 Марта. Главнокомандующий с теплотой рассказал о важнейшей роли женщины в семье и государстве, а также пожелал россиянкам чаще улыбаться.



Глава страны подчеркнул, что именно женщины создают атмосферу гармонии и уюта, украшают этот мир своей красотой. С особой признательностью Путин напомнил о самом светлом и безусловном чувстве – любви матери к ребенку. Именно женщины прикладывают все усилия для того, чтобы дети вырастали достойными членами общества.

Президент подчеркнул, что на женские плечи ложится огромная ответственность за воспитание нового поколения, а также создание уюта и теплой обстановки в семьях.

Отдельно российский лидер обратился к женщинам-медикам. Именно они в тяжелый период обострения эпидемиологической обстановки спасли тысячи и сотни тысяч жизней. Их доброта и душевная щедрость помогала заболевшим людям обрести опору и найти в себе силы бороться за свое здоровье.

Главнокомандующий пожелал всем жительницам России быть счастливыми и иметь как можно больше поводов для радости. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале "Пул №3".