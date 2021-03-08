Сотрудники МЧС устроили необычное ледовое представление в честь 8 марта

Сотрудники МЧС устроили необычное ледовое представление в честь 8 марта
Спасатели и пожарные трогательно поздравили женщин с праздником

Представители МЧС России не остались в стороне от Международного женского дня. В преддверие этого праздника сотрудники ведомства устроили целое шоу для посетительниц Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, оригинально поздравив прекрасную половину человечества с 8 марта.

На лед катка "Навигатор" вышел Показательный Оркестр МЧС России. Музыканты на коньках исполнили популярные мелодии из различных эпох, чему не помешала даже снежная погода. 

Когда выступление закончилось, музыканты, а также столичные пожарные и спасатели начали доставать из инструментов букеты тюльпанов и дарить представительницам прекрасного пола, которые находились в парке. Женщины были тронуты поздравлениями сотрудников МЧС. 

Руководитель оркестровой службы главный дирижер МЧС России Владислав Рыбенко отметил, что праздник 8 марта – это лишний повод для мужчин порадовать женщин. 

"Мы рады, что наш концерт вызывал улыбку у сотен прекрасных дам, верим, что наши мелодии и цветы сделали их чуточку счастливее", – поделился Рыбенко. 

Полина ИВАНОВА

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