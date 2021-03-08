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Башар Асад и его супруга Асма сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила канцелярия главы страны.
У супругов оказались легкие симптомы заболевания. Они находятся на самоизоляции, их состояние стабильное, уточняет "Интерфакс".
За все время эпидемии в Сирии COVID-19 заразились 15 981 человек. Умерли 1 063 пациента.
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