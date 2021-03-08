Президент Сирии заразился коронавирусом

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Глава страны проведет на карантине две или три недели

Башар Асад и его супруга Асма сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила канцелярия главы страны. 

У супругов оказались легкие симптомы заболевания. Они находятся на самоизоляции, их состояние стабильное, уточняет "Интерфакс". 

За все время эпидемии в Сирии COVID-19 заразились 15 981 человек. Умерли 1 063 пациента. 

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