Глава страны проведет на карантине две или три недели

Башар Асад и его супруга Асма сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила канцелярия главы страны.

У супругов оказались легкие симптомы заболевания. Они находятся на самоизоляции, их состояние стабильное, уточняет "Интерфакс".

За все время эпидемии в Сирии COVID-19 заразились 15 981 человек. Умерли 1 063 пациента.