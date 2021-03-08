Активисты "Волонтерской роты" устроили праздник для женщин в парке Горького

Мужчины красиво поздравили прекрасную половину человечества с 8 марта

Активисты "Волонтерской роты" провели 8 марта в парке Горького акцию #ВамЛюбимые. Более тысячи мужчин поздравили женщин с международным женским днем и подарили тюльпаны.

Активисты не скупились на теплые слова для представительниц прекрасного пола. Украшением акции стал огромный праздничный баннер с розой и поздравлением.

Антон Демидов, лидер "Волонтерской роты", поблагодарил мам, бабушек, жен, дочерей за то, что они дарят мужчинам свою любовь и тепло, и пообещал, что сильный пол сохранит мир не только в семьях, но и в стране.

"Вы воспитываете детей, согреваете нас теплом ваших сердец, вдохновляете на подвиги, день позвольте сказать вам спасибо за вашу доброту и нежность, мудрость и терпение",

– сказал начальник Федерального Штаба Александр Амелин.

Он добавил, что на хрупких плечах женщин лежит большой груз ответственности, которого они не боятся. Амелин подчеркнул, что прекрасная половина человечества всегда готова трудиться на благо общественности, добавив, что нельзя представить жизнь без женской заботы и любви.