Захарова поддержала высказывания принца Гарри и Меган Маркл

Дипломат оценила демократию "со спецификой британской монархии"

Интервью шестого наследника трона в Соединенном Королевстве не осталось без внимания в МИД РФ. Директор департамента информации ведомства Мария Шарапова поддержала мнение принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Их интервью американской журналистке Опре Унфри дало понять, "что такое демократия со спецификой британской монархии". Оно открыло глаза на то, что и представителям британской элиты грозит опасность, если они не угодны властям, отметила дипломат в "Фейсбук".

Правящая верхушка диктует свои правила прессе, а та формирует в обществе мнение, не только не совпадающее с реальностью но и полностью противоположное ей. Любую информацию умышленно искажают. 

Это подтверждено "не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и тд.", подчеркнула Захарова. И добавила, что к тому же в Соединенном Королевстве не искоренен расизм, жертв которого травят.

В заключение она пояснила, что интервью принца Гарри и его супруги не скандал. Это " обрушение декораций", цитирует "МИР24".

Ранее Мария  Захарова пообещала "скоро порадовать" США и пригрозила Германии. Она сообщила, что наша страна уже подготовили ответ на американские санкции, и заверила: Москва не оставит без ответа  препятствия работе российских СМИ в ФРГ и примет симметричные меры.

Полина ДОРОЖКИНА

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