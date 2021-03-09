Тысячи россиян могут стать бомжами за несколько месяцев

Тысячи россиян могут стать бомжами за несколько месяцев
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вслед за резким удорожанием продуктов питания в начале 2021 года, на новый виток роста вышли и цены на жилье в крупных городах России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты агентства недвижимости ЦИАН, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в российских городах-миллионниках за февраль выросла на 1,6% – до 87,6 тыс. рублей, а цена "квадрата" в новостройке на 0,5% – до 89,7 тыс. рублей.

В среднем за год квадратный метр вторичной квартиры, по данным ЦИАН, вырос на 15,3% по сравнению с февралем прошлого года (76 тыс. рублей). Годовой прирост средних цен выше 20% наблюдается в Омске (до 61,4 тыс. рублей в феврале), Санкт-Петербурге (154 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (86,7 тыс. рублей) и Воронеже (64,7 тыс. рублей).

Интересной особенностью сложившейся на рынке ситуации является то, что впервые за много лет, тон на нем задают не покупатели, а продавцы.

"По нашим подсчетам, в 2021 году число продавцов, увеличивших стартовую цену предложения за время размещения объявления, впервые за последние три года оказалось больше тех, кто снизил стартовую стоимость, то есть предоставил дисконт",

– заявил руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. – Это нетипичная ситуация: как правило, продавцы идут на снижение цен, а не повышают прайс. Рост стартовой стоимости отмечен в диапазоне до 50 тыс. рублей от общего прайса".

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Почему растут в цене квартиры?

На первый взгляд этот вопрос может показаться странным, хотя бы потому, что квартира – это не батон колбасы, и стоит она несколько дороже, причем, дороже настолько, что количество реальных приобретателей недвижимости в России всегда было сравнительно невысоким. То есть, непосредственно купить квартиру (дом, землю) здесь могут себе позволить лишь единицы из сотни.

Казалось бы, в нынешней ситуации пандемии, экономического кризиса и абсолютной неопределенности относительно будущего, спрос на недвижимость (а с ним и цены) должны были бы не расти а снижаться. Однако на деле, все происходит с точностью до наоборот. Эксперты называют сразу несколько причин происходящего.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, цены на недвижимость начали расти еще в прошлом году, и причин тому было несколько.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Переход на эскроу-счета привел к тому, что девелоперы постепенно начали поднимать цены, – пояснил Деев "Утро.ру". – Затем ослабление рубля к доллару и евро, рост стоимости затрат застройщиков тоже стимулировали увеличение стоимости недвижимости. А после запуска льготной программы ипотеки под 6,5% начался ажиотажный спрос на жилье. Россияне старались таким образом спасти рублевые накопления от кризиса и девальвации, а также стремились приобрести недвижимость по самым низким ставкам. В итоге к концу года цены на недвижимость в новостройках выросли на 15-20%, на вторичном рынке – на 15% в среднем по стране".

Далее эксперт указывает на то же обстоятельство, что и Алексей Попов, обративший внимание на то, что тон росту цен задают не покупатели и продавцы. По мнению Деева, значительную роль здесь играет рост стоимости строительных материалов, и в первую очередь металла, подорожавшего где-то на 50% по отношению к прошлому году.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал полагает, что основным фактором, определившим рост цен на жилую недвижимость остается ипотека, и в первую очередь, льготная.

"В 2020 году основной спрос на ипотеку пришелся на второе полугодие, – пояснил он "Утро.ру". – Население собрало необходимые документы и люди стали приобретать жилье, доступное им по финансам и возможностям ежемесячного платежа. Соответственно, спрос увеличился. Самые доступные варианты приобретались в первую очередь, а сейчас на рынке осталось мало доступных предложений. Поэтому владельцы квартир держат цены на высоком уровне, понимая, что еще один всплеск кредитования произойдет в июне – завершающем месяце действия программы".

Исходя из этого, Павел Сигал приходит к выводу, что рост цен на жилье продлится до июля.

Пузырь или не пузырь?

В начале статьи мы уже говорили о том, что рост цен на жилую недвижимость в России в разгар кризиса может показаться нонсенсом. Оснований для этого хватает, в связи с чем, многие эксперты опасаются, что сегодня мы имеем дело с самым настоящим рыночным "пузырем". Это означает, что рано или поздно он непременно лопнет, оставив сотни тысяч россиян с носом, а за одно и с квартирами, купленными в долг, да еще и по многократно завышенной цене. История знает достаточно подобных примеров, в связи с чем, поводов плохо спать у "счастливых новоселов" предостаточно.   

"Что касается пузыря на рынке ипотеки, то такая опасность есть, – говорит Артем Деев.–  Не зря Центральный Банк уже заявлял, что программу льготной ипотеки нужно сворачивать и оставлять только для регионов, которые остро нуждаются в подобных инструментах".

Кроме того, по словам эксперта, ЦБ РФ намерен в скором времени перейти к повышению ключевой ставки, что автоматически приведет к росту процентных ставок по кредитам (в том числе ипотечных). Это по мнению Деева, позволяет надеяться, что пузырь на рынке жилья все же не возникнет, несмотря на рост задолженности населения и рекордные объемы взятых ипотечных кредитов (более 4 трлн рублей в 2020 году).

По мнению же Павла Сигала, оснований для появления пузыря на рынке недвижимости сегодня нет вообще.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Что касается пузыря, то пока на рынке нет предпосылок для его формирования, – пояснил он. – Из-за низкой ключевой ставки россияне брали кредиты с выгодной процентной ставкой, комфортной для семейного бюджета".

Хотелось бы верить, что все будет так, как и полагает первый вице-президент "Опоры России". Однако нельзя не заметить, что он упускает такой важный момент, как психология среднего заемщика, являющегося держателем льготной ипотеки. В большинстве случаев, это люди со средним доходом, которого на сегодняшний день с натягом хватает для обслуживания обязательств. При этом, даже на сниженный до 15% первоначальный взнос деньги собраны "по сусекам", а в ряде случаев и вообще взяты в банке в виде потребительского кредита. Это означает, что ипотечная схема для такого человека лишена "подушки безопасности" и в случае утраты им источника дохода, и/или снижения нынешних завышенных цен, он становится бомжем всего за несколько месяцев. При более неудачном стечении обстоятельств, для таких заемщиков существует и риск остаться не только без заложенной квартиры, но еще и в долгу перед банком.

В наибольшей степени это свойственно тем, кто входит на рынок льготной ипотеки прямо сейчас, когда цены достигли своего пика, да еще и на "рынке продавца", о чем мы говорили выше. Главными опасностями является схлопывание того самого ценового "пузыря", ведущее к падению стоимости заложенных квартир, а также утрата источника постоянного дохода, от чего в нынешний кризис не застрахован никто. И то, и другое в ближайшем будущем вполне вероятно.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Гость152715
Пожаловаться Ответить
логика есть определенная
Гости
Пожаловаться Ответить
Значит на нефтерубли строить больше соц. жилья , больше субсидировать оплату жилья тем кто нуждается.
1
новости партнеров

США встревожили успехи России

Байдену посоветовали пересмотреть позицию в отношении Москвы

Россия разгромит НАТО за несколько дней и захватит Балтику

Польский генерал озвучил сценарии столкновения между российскими и западными военными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей