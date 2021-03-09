Зима уйдет "достойно и величаво": главный синоптик дал прогноз на неделю

Морозы еще раз испытают на прочность россиян

В центральной части нашей страны на неделе ожидается аномальная погода. Стужа охватит также Урал и Поволжье, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в очередной раз преподнесет сюрприз россиянам. Начавшиеся во вторник морозы продолжатся в среду. Утром столбики термометров в Москве снизятся до -15 ... -16˚C и -19˚C в Подмосковье, рассказал главный синоптик РИА "Новости".

Атмосферное давление заметно поднимется. В большинстве регионов европейской части России установится "антициклональный режим", передает RT.

Эти морозы останутся в памяти россиян. Так зима расстанется с центром нашей страны, после чего "величаво" и "достойно уйдет", цитирует "Общественная служба новостей".

Ранее  жителей московского региона предупреждали о разгуле стихии. Метель и гололедица, как и предсказывали синоптики, испытали  местных жителей на прочность.

Полина ДОРОЖКИНА

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