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В центральной части нашей страны на неделе ожидается аномальная погода. Стужа охватит также Урал и Поволжье, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Погода в очередной раз преподнесет сюрприз россиянам. Начавшиеся во вторник морозы продолжатся в среду. Утром столбики термометров в Москве снизятся до -15 ... -16˚C и -19˚C в Подмосковье, рассказал главный синоптик РИА "Новости".
Атмосферное давление заметно поднимется. В большинстве регионов европейской части России установится "антициклональный режим", передает RT.
Эти морозы останутся в памяти россиян. Так зима расстанется с центром нашей страны, после чего "величаво" и "достойно уйдет", цитирует "Общественная служба новостей".
Ранее жителей московского региона предупреждали о разгуле стихии. Метель и гололедица, как и предсказывали синоптики, испытали местных жителей на прочность.
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