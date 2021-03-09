Дату начала нового учебного 2021 года в России уточнил министр

Политические процессы не повлияют на образовательный процесс

Учебный год 2021/2022 начнется в России 1 сентября, никаких переносов не планируется. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во вторник, 9 марта.

Министр уточнил, что начало учебного года может быть отодвинуто, если 1 сентября выпадает на субботу или воскресенье, передает РИА "Новости". В текущем году 1 сентября – это среда, поэтому дети начнут учиться традиционно.

Журналисты задали этот вопрос министру в связи с тем, что в Единый день голосования в сентябре 2021 г. в России пройдут, в том числе, выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. Половину из 450 парламентариев изберут по партийным спискам, вторая половина – по одномандатным округам, напоминает URA.RU.

Вопрос, будут ли выборы однодневными или пройдут в течение нескольких дней, сейчас решается.

Николай ВИКТОРОВ

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