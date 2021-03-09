В Кремле назвали любимые блины советских руководителей

В Кремле назвали любимые блины советских руководителей
Фото: pixabay.com
Предпочтения экс-глав нашей страны на Масленицу были весьма разнообразны

В России началась неделя проводов зимы. В это время, как известно, главным угощением становятся блины. О том, какие из них больше любили советские руководители, рассказал шеф-повар Кремля и дома правительства Анатолий Галкин.

Главы СССР, как и нынешние лидеры России, были не прочь полакомиться на Масленицу основным блюдом. Однако их вкусы различались. 

Самым неприхотливым оказался Иосиф Сталин. Чтобы угодить ему, было достаточно подать на стол блины с вареньем из кизила и грецких орехов, сообщил кулинар.

По его словам, Леонид Брежнев предпочитал угощаться дрожжевыми – пышными, с дырочками. И употреблял их с черной икрой как закуску после водки "Зубровка".

Михаил Горбачев любил тонкие блины, смазанные топленым маслом и сметаной. Он лакомился ими не только с икрой, но и с семгой, отметил шеф-повар.

Рыбку эту – жирную, розовую – доставляли строго из Мурманска. А то, что сейчас под таким названием есть в магазинах, и отдаленно не напоминает ее, добавил Галкин в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы".

По мнению диетологов, на Масленицу не стоит есть много блинов. Тем, у кого нормальный вес, желательно употреблять не больше 200 г этой выпечки, передает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" дало советы, как приготовить блины, похожие на выпекаемые в советских столовых. В те времена рецепт составлялся строго по ГОСТу.

Нынешняя Масленица в России началась 8 марта и продлится до 14-го. Затем будет восемь недель Великого поста, которые завершатся на Пасху.

Полина ДОРОЖКИНА

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