Благодаря такому подкорму урожай порадует

Вырастить рассаду, как известно многим огородникам, не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно соблюдать несколько условий и правил.

Сеянцы томатов, перцев и других огородных растений будут крепкими и дадут много овощей с грядок в дальнейшем, если правильно полить их первые всходы. Для этого понадобится специальный раствор и... клизма.

Наиболее подходящей для юной рассады считается подкормка из сладкой воды. Она содержит глюкозу, что помогает течению всех жизненно важных процессов при выращивании рассады, и корни впитывают такую субстанцию с удовольствием.

Для ее получения следует растворить 2 ч. л. сахара в 1/2 л воды. Поливать этим составом сеянцы надо крайне осторожно – из шприца или клизмы, – чтобы почва под ними не размылась.

Сыпать удобрения в жидкость для полива первых всходов нельзя, иначе рассада погибнет. Такие подкормки необходимо вносить лишь спустя три недели после появления росточков.

На днях сообщалось, что нужно сеять на рассаду в начале марта. Первыми нужно пустить в ход семена растений, у которых длительный период роста и развития.