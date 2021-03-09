Мишустин расширил права россиян на досрочную пенсию

Мишустин расширил права россиян на досрочную пенсию
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
В некоторых случаях учебу включат в льготный трудовой стаж

Время, потраченное россиянами на образование, может быть засчитано как период трудовой деятельности, дающий право на досрочный выход на пенсию. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь об учителях, врачах, летчиках, пожарных, спасателях и других специалистах, которые могут досрочно оформить пенсию по старости. Раньше при учете трудового стажа, дающего право на льготу, засчитывалось только рабочее время, а также периоды болезни и отпуска, в том числе декретного. Сейчас к расчету льготного стажа прибавится время, потраченное на учебу, в том числе курсы повышения квалификации с отрывом от работы.

"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование",

уточняется на сайте правительства РФ.

Отмечается, что новые правила учета стажа распространяются на все категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию, но наиболее актуально данное нововведение для тех, кто регулярно проходит профессиональную переподготовку.

Ранее в РФ расширили список профессий, по которым полагается досрочная пенсия.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость161231
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Вообще-то и служба в армии и учеба, всегда входили в стаж. Или втихаря от народа это убрали а сейчас типа ввели ???
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