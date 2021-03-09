Предыдущий рекорд был зарегистрирован несколько дней назад

Ночь с 8-го на 9-е марта стала самой морозной в Москве и Московской области. Температура воздуха опускалась до отметки в -14˚C.

По словам синоптиков, такой показатель говорит о том, что в Московском регионе побит новый рекорд холода, передает РИАМО.

До этого самой холодной ночью с начала весны была ночь с 5-го на 6-е марта. Тогда термометр показал -11˚C.

Сообщается, что на этой неделе в столичный регион вернутся морозы. В ночное время температура будет падать до -20˚C, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее главный синоптик рассказал о том, когда уйдут морозы.