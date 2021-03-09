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Ночь с 8-го на 9-е марта стала самой морозной в Москве и Московской области. Температура воздуха опускалась до отметки в -14˚C.
По словам синоптиков, такой показатель говорит о том, что в Московском регионе побит новый рекорд холода, передает РИАМО.
До этого самой холодной ночью с начала весны была ночь с 5-го на 6-е марта. Тогда термометр показал -11˚C.
Сообщается, что на этой неделе в столичный регион вернутся морозы. В ночное время температура будет падать до -20˚C, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее главный синоптик рассказал о том, когда уйдут морозы.
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