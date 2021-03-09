Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" заинтересовал более 13 тысяч человек

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" заинтересовал более 13 тысяч человек
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Регистрация участников проходила с 22 января по 5 марта 2021 года

На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций", который проводит АНО "Диалог" при поддержке АНО "Россия – страна возможностей", подали заявки 13 404 человека. Это очень высокий уровень интереса для отраслевого конкурса, отметил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По словам Комиссарова, заявки поступили из всех регионов страны. Наиболее активны оказались жители Центрального и Приволжского федеральных округов (54% всех регистраций), среди которых есть как опытные специалисты, так и те, кто только начинает свой путь в профессии.

"Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%. Возможно, им будет непросто в одном состязании с опытными топ-менеджерами, с теми, чей стаж работы исчисляется десятилетиями, но они точно могут быть уверены, что их будут оценивать только по профессиональным знаниям и способностям",

заверил Комиссаров.

Заместитель гендиректора АНО "Диалог" Юлия Аблец, со своей стороны, отметила, что большое количество участников обещает высокий уровень конкуренции на конкурсе. "Его победителями станут настоящие звезды, которые будут очень востребованы как в нашей компании, так и у партнеров конкурса", – подчеркнула Аблец.

Как сообщил член экспертного совета конкурса Павел Безручко, эксперты уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа, и выяснили, что не все конкурсанты внимательно изучили требования организаторов.

"Мы рекомендуем всем конкурсантам проверить свои работы на соответствие формальным требованиям по содержанию и оформлению. Для этого мы предоставили дополнительное время на улучшения и соответствующим образом уточнили правила. Внесение изменений и загрузка заданий будут доступны в личном кабинете до 12:00 по московскому времени 14 марта", – указал Безручко.

Целью конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" является поиск перспективных специалистов разных направлений сферы digital. Победители получат возможность пройти стажировку и трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог" и компаниях-партнерах.

Николай ВИКТОРОВ

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