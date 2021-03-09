"Выстрел в сердце": Ирина Купченко рассказала об участии Василия Ланового в движении "Бессмертный полк"

Актер был истинным патриотом России и чувствовал личную ответственность за прошлое и будущее страны

Народного артиста СССР, Героя труда России, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка РФ Василия Ланового нет с нами уже 40 дней. В памяти людей он остался не только, как талантливый актер, но и настоящий патриот страны. О том, что повлияло на взгляды Ланового, рассказала его жена актриса Ирина Купченко.

"Василий Семёнович родился в бараке, в семье рабочих завода "ЗИЛ". Он всегда говорил: "Все, что я имею, дала мне страна, которая сначала называлась СССР, а потом Россия". И он яростно защищал эту страну, не изменяя своим идеалам и убеждениям до конца жизни",

– говорит Купченко. Она вспоминает, что каждое событие, которое происходило в России или касалось ее, Лановой воспринимал лично, как событие в собственной семье. Так, когда в школах отменили изучение романа Льва Толстого "Война и мир", актер очень переживал и с тех пор в каждом своем концерте читал отрывок "Бал Наташи Ростовой".

"Когда пошли разговоры на Западе о том, что Россия наравне с Германией развязала Великую Отечественную войну, для него это был выстрел в сердце. (…) Защитить память погибших, подвиг страны, стало делом его жизни и совести",

– поясняет супруга актера. Лановой был убежден, что настоящий патриот ответственен перед прошлым, настоящим и будущим своей страны. Это он стремился донести до зрителей в программе "Спасибо за верность, потомки!", которая стала своеобразным продолжением "Бессмертного полка".

Сам "Бессмертный полк" для всей семьи Лановых был и остается не просто акцией, а истинным народным единением, когда люди разного возраста, разных политических взглядов, вероисповеданий испытывают одно общее чувство, что они – один народ, поделилась Купченко.

Василий Лановой был значимой фигурой Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", можно сказать, его символом. Также как и песня "От героев былых времен" из фильма "Офицеры", где Лановой сыграл офицера Ивана Варавву. Эту песню актер репетировал для концерта к 50-летию кинокартины уже будучи в больнице, и ему подпевали и жена, и врачи, и нянечка из Таджикистана.

"Вася подпевал все тише и тише… Можно сказать, что он ушел из жизни с этой песней...",

– рассказала Купченко. Она подчеркнула, что семья Ланового, несмотря на свою потерю, непременно присоединится 9 мая к шествию "Бессмертного полка", и выразила надежду, что и другие патриотические проекты актера будут продолжены.

Василий Лановой скончался 28 января 2021 г. после заражения коронавирусом.