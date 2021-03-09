При этом следует учесть две важные детали

В последнее время все больше жителей нашей планеты страдают от повышенного артериального давления. При этом существует простой, известный многим напиток, который поможет снизить его.

Это не что иное как томатный сок, выяснили японские ученые. Только перед тем, как употреблять его, нужно убедиться, что он соответствует двум требованиям.

В нем должно находиться совсем не много соли. Иначе результат окажется противоположным – давление подскочит еще больше.

Также важно, чтобы этот напиток готовился без каких бы то ни было добавок. Поэтому самым полезным окажется тот, который перед употреблением выжали из спелых помидоров с грядки.

Исследователи Страны восходящего солнца установили это после наблюдений за состоянием 481 человека с высоким давлением. Участники эксперимента целый год пили несоленый томатный сок, сколько им хотелось, и записывали, как чувствовали себя.

Специалисты изучили все эти данные и определили положительный эффект напитка. У многих гипертоников и тех, кто приближался к их числу, после постоянного употребления напитка артериальное давление снизилось не менее чем на 3%, констатирует РИА "Новости", со ссылкой на данные медицинского журнала Food Science and Nutrition.

Ранее стало известно, что артериальное давление может заметно повыситься из-за чрезмерного употребления соли. И, напротив, резко снизится из-за недостатка натрия в организме.