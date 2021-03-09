На помощь придут средства, которые имеются в арсенале практически у каждой хозяйки

Пластиковые контейнеры пользуются большой популярностью. Это неудивительно, ведь изделия позволяют брать домашнюю еду с собой, при этом не тратясь на кафе. А благодаря своей компактности они занимают не очень много места. Однако рано или поздно возникает проблема – от контейнеров начинает исходить неприятный запах. Расскажем, как с ним бороться.

Существует четыре эффективных способа.

Способ №1. Лимонный сок

Вам понадобится свежий лимон. Выдавите немного сока на губку и начните тереть контейнер снаружи и изнутри. Потом просто промойте изделие под проточной водой и оставьте сушиться.

Вместо губки можно использовать дольку лимона. Эффект будет тем же самым.

Способ №2. Активированный уголь

Положите в тару несколько таблеток активированного угля и закройте крышку. Спустя пару часов выньте абсорбент и вымойте контейнер. Все неприятные запахи должны впитаться.

Способ №3. Кофейная гуща

Кофейная гуща – еще одно средство, способное поглотить зловония. Принцип такой же, как и в случае с активированным углем – оставьте сухую гущу в закрытой емкости на некоторое время, а затем смойте.

Способ №4. Пищевая сода

Смешайте соду с водой и натрите полученной пастой стенки и дно тары. Закройте крышку и оставьте контейнер на ночь. Утром удалите остатки порошка при помощи холодной воды.

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