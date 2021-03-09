Москва - центр для инвестиций: в 2020 году предприниматели вложили в экономику города 3,6 триллиона рублей

Привлекательность бизнес-климата столицы сохранилась даже в коронавирусный кризис

Объем инвестиций московских предприятий в экономику города в прошлом году составил 3,6 триллиона рублей. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Интерес инвесторов к Москве повышается год от года.

"За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза",

– привел данные Владимир Ефимов. Прошлый год был очень сложным для бизнеса, но инвестиционную активность удалось сохранить благодаря мерам поддержки, которые уже действовали в Москве, а также были введены дополнительно на фоне коронавируса.

Так, инвесторам в столице предоставляется специальная инфраструктура для размещения производств на льготных условиях, для них предусмотрены различные субсидии и льготные займы, а также снижение налоговой нагрузки.

По данным главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, пакетом налоговых льгот сейчас пользуются 123 московские компании, в том числе 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов. При этом за последние 5 лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 миллиарда рублей. Иначе говоря, городские власти и бизнес совместно работают на благо экономики.

Минувший год, конечно, оказался не самым лучшим в плане экономических показателей, но власти столицы смогли поддержать деловую активность, отметил в комментарии "Утру.ру" экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

"Меры поддержки бизнеса, безусловно, имеют значение. Если бы их не было, не было бы и инвестиций: они были бы отложены, поскольку деньги пришлось направлять на текущие нужды",

– пояснил экономист. По его мнению, программу поддержки нужно обязательно развивать и дальше, это выгодно и городу, и частному бизнесу. Хотя Москва с ее высокой деловой активностью, уровнем покупательской способности, колоссальным объемом строительства и торговли и так является одним из основных центров притяжения финансов.

"Думаю, Москва и в дальше будет притягивать инвестиции", – высказался эксперт.

В 2020 г. для повышения интереса предпринимателей к развитию бизнеса в столице власти добавили новые стимулы – инвестиционный налоговый вычет и программу стимулирования создания рабочих мест.

Так, компании из сферы обрабатывающего производства, получившие статус инвестора за активные вложения в экономику города, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8-12,5%.

Застройщики многоквартирных домов, в свою очередь, могут получат льготы, если параллельно с жилыми домами будут возводить социальные, спортивные, промышленные объекты на периферии города. Суть в том, что для обслуживания новых объектов будут требоваться сотрудники, то есть появятся новые рабочие места.

В рамках этой программы Москва уже заключила два соглашения с инвесторами, которые вложат 7,8 млрд рублей в строительство за пределами Третьего транспортного кольца офисных комплексов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.



Предлагаемый в столице комплекс мер высоко оценивают не только предприниматели, но и эксперты. Так, в рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и туризма The World’s 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy Москва заняла 4-е место, оставив позади Токио, Рим, Сингапур, Дубай. Кроме того, по итогам 2020 года она вошла в топ-25 мировых мегаполисов, привлекательных для иностранных инвесторов, рассказала, директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

В целом в 2020 году Москва улучшила позиции в 23 международных рейтингах. Она заняла 12-ю строку в перечне CEOWORLD Magazine, где города распределяются по степени влияния на мировую экономику, учитывая способность привлекать людей, капитал и бизнес.

Москва также поднялась на 26 пунктов в рейтинге глобальных финансовых центров Z/Yen, заняв 62-е место из 111 возможных. Это стало лучшим результатом столицы с 2011 года.

Одним из крупнейших экономических достижений столицы стала победа особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year английского издания fDi Magazine.

При этом взаимодействие столицы с инвесторами продолжает развиваться. В 2021 г. появится возможность заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Кроме того, в начале года внесены поправки в законы "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности" и "О промышленной политике города Москвы". Изменения гарантируют сохранение условий специальных инвестиционных контрактов (СПИК) столицы, которые с 2019 года нужно заключать на федеральном уровне, а также уточняют и дополняют понятия специальных статусов, дающих право на льготы.

Сейчас совокупный объем частных инвестиций в рамках этих соглашений превышает 7,7 млрд рублей, при этом они позволяют открыть более 3,7 тысячи новых вакансий.