Москва - центр для инвестиций: в 2020 году предприниматели вложили в экономику города 3,6 триллиона рублей

Москва - центр для инвестиций: в 2020 году предприниматели вложили в экономику города 3,6 триллиона рублей
Фото: АГН Москва
Привлекательность бизнес-климата столицы сохранилась даже в коронавирусный кризис

Объем инвестиций московских предприятий в экономику города в прошлом году составил 3,6 триллиона рублей. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Интерес инвесторов к Москве повышается год от года.

"За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза",

привел данные Владимир Ефимов. Прошлый год был очень сложным для бизнеса, но инвестиционную активность удалось сохранить благодаря мерам поддержки, которые уже действовали в Москве, а также были введены дополнительно на фоне коронавируса.

Так, инвесторам в столице предоставляется специальная инфраструктура для размещения производств на льготных условиях, для них предусмотрены различные субсидии и льготные займы, а также снижение налоговой нагрузки.

По данным главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, пакетом налоговых льгот сейчас пользуются 123 московские компании, в том числе 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов. При этом за последние 5 лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 миллиарда рублей. Иначе говоря, городские власти и бизнес совместно работают на благо экономики.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Минувший год, конечно, оказался не самым лучшим в плане экономических показателей, но власти столицы смогли поддержать деловую активность, отметил в комментарии "Утру.ру" экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

"Меры поддержки бизнеса, безусловно, имеют значение. Если бы их не было, не было бы и инвестиций: они были бы отложены, поскольку деньги пришлось направлять на текущие нужды",

– пояснил экономист. По его мнению, программу поддержки нужно обязательно развивать и дальше, это выгодно и городу, и частному бизнесу. Хотя Москва с ее высокой деловой активностью, уровнем покупательской способности, колоссальным объемом строительства и торговли и так является одним из основных центров притяжения финансов.

"Думаю, Москва и в дальше будет притягивать инвестиции", – высказался эксперт.

В 2020 г. для повышения интереса предпринимателей к развитию бизнеса в столице власти добавили новые стимулы – инвестиционный налоговый вычет и программу стимулирования создания рабочих мест.

Так, компании из сферы обрабатывающего производства, получившие статус инвестора за активные вложения в экономику города, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8-12,5%.

Застройщики многоквартирных домов, в свою очередь, могут получат льготы, если параллельно с жилыми домами будут возводить социальные, спортивные, промышленные объекты на периферии города. Суть в том, что для обслуживания новых объектов будут требоваться сотрудники, то есть появятся новые рабочие места.

В рамках этой программы Москва уже заключила два соглашения с инвесторами, которые вложат 7,8 млрд рублей в строительство за пределами Третьего транспортного кольца офисных комплексов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. 

Предлагаемый в столице комплекс мер высоко оценивают не только предприниматели, но и эксперты. Так, в рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и туризма The World’s 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy Москва заняла 4-е место, оставив позади Токио, Рим, Сингапур, Дубай. Кроме того, по итогам 2020 года она вошла в топ-25 мировых мегаполисов, привлекательных для иностранных инвесторов, рассказала, директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

В целом в 2020 году Москва улучшила позиции в 23 международных рейтингах. Она заняла 12-ю строку в перечне CEOWORLD Magazine, где города распределяются по степени влияния на мировую экономику, учитывая способность привлекать людей, капитал и бизнес.

Москва также поднялась на 26 пунктов в рейтинге глобальных финансовых центров Z/Yen, заняв 62-е место из 111 возможных. Это стало лучшим результатом столицы с 2011 года.

Одним из крупнейших экономических достижений столицы стала победа особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year английского издания fDi Magazine.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

При этом взаимодействие столицы с инвесторами продолжает развиваться. В 2021 г. появится возможность заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Кроме того, в начале года внесены поправки в законы "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности" и "О промышленной политике города Москвы". Изменения гарантируют сохранение условий специальных инвестиционных контрактов (СПИК) столицы, которые с 2019 года нужно заключать на федеральном уровне, а также уточняют и дополняют понятия специальных статусов, дающих право на льготы.

Сейчас совокупный объем частных инвестиций в рамках этих соглашений превышает 7,7 млрд рублей, при этом они позволяют открыть более 3,7 тысячи новых вакансий. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Президент Чехии отправляет главу Минздрава в отставку из-за отказа от "Спутника V"

В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса

В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Зеленским

Глава РФ всегда идет навстречу другим лидерам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей