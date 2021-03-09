Один из них получил пожизненный срок

Суд по особо тяжким преступлениям в Анкаре вынес приговор обвиняемым в убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на собственного корреспондента, 5 из 28 человек было решено оправдать. Девятерых приговорили к тюремному заключению сроком от пяти до девяти лет. Еще пять обвиняемых получил пожизненное. Остальные девять человек находятся в розыске.

Во время заседания, до подведения его итогов, фигуранты дела свою вину не признали. Они заявляли, что безоснавательно провели в тюрьме все это время, указывая, что их судят ни за что. Некоторые говорили о пытках, которым подвергались во время заключения.

Напомним, Карлова застрелили в Анкаре во время открытия выставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Сенсационные кадры разлетелись по всем СМИ. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. В обвинительном заключении указывали, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.