Турецкий суд вынес приговор обвиняемым в убийстве российского посла

Турецкий суд вынес приговор обвиняемым в убийстве российского посла
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из них получил пожизненный срок

Суд по особо тяжким преступлениям в Анкаре вынес приговор обвиняемым в убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году. 

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на собственного корреспондента, 5 из 28 человек было решено оправдать. Девятерых приговорили к тюремному заключению сроком от пяти до девяти лет. Еще пять обвиняемых получил пожизненное. Остальные девять человек находятся в розыске.

Во время заседания, до подведения его итогов, фигуранты дела свою вину не признали. Они заявляли, что безоснавательно провели в тюрьме все это время, указывая, что их судят ни за что. Некоторые говорили о пытках, которым подвергались во время заключения.

Напомним, Карлова застрелили в Анкаре во время открытия выставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Сенсационные кадры разлетелись по всем СМИ. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. В обвинительном заключении указывали, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Академик Черский" откроет новый этап борьбы за "Северный поток-2"

С завершением прокладки газопровода противники проекта смирились

Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

У нового американского президента слова расходятся с делом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1485 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей