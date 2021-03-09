В частности, было предложено проработать законодательную базу для контроля за деятельностью иностранных платформ

В России задумались над тем, как грамотно наладить осуществление контроля за западными социальными сетями, которые регулярно нарушают законодательство страны.

Так, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов отметил, что текущие штрафы в отношении иностранных интернет-платформ недостаточно крупные. Он также добавил, что подобное поведение западных компаний обусловлено политическими причинами.

Эксперт призвал не только разработать законодательную базу, которая позволит регулировать действия иностранных западных сетей на территории России, но и создавать собственные аналоги западных платформ, которые будут основаны на уже существующих бизнес-моделях, например, на тех, которые существуют на "Ютубе".

В ходе круглого стола в Общественной палате было отмечено, что в России до сих пор нет законных представительств западных соцсетей.

"Если даже мы захотим блокировать Ютуб, то не сможем этого сделать: аналога у нас нет",

– отметил Ашманов.

Специалист Никита Куликов также добавил, что, например, "Фейсбук" по-прежнему отмечает Крым как часть Украины. Более того, западные соцсети позволяют себе блокировку статей, публикуемых отечественными СМИ, однако игнорируют опасный контент, отказываются платить штрафы, никак не помечают оппозиционные и иностранные ресурсы.

В связи с этим было предложено обязать иностранные платформы соблюдать установленные Россией требования, открыть представительства, перенести на территорию нашей страны службы модерации. В противном случае, нарушителям грозит запрет на размещение рекламы, штрафы или уголовная ответственность.

Оценивая опыт Китая, эксперт Анна Дупан отметила, что повторение подобного сценария в России вряд ли возможно. Сейчас специалисты планируют разработать точный список мер, при этом понимая, что новые правила не должны ударить по интересам пользователей и бизнеса.