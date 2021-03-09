Небольшие хитрости могут помочь изменить жизнь к лучшему

Вот и началась масленичная неделя. Многие хозяйки даже не догадываются, что выбор начинки для праздничного угощения играет очень важную роль. Блинчики с вареньем, например, помогут улучшить финансовое положение и сделают жизнь слаще. Однако даже в этом вопросе есть свои нюансы, которые необходимо учесть.

Свежие ягоды

Наполните блинчики свежими ягодами, если давно мечтаете встретить свою настоящую любовь. Считается, что малина и клубника повысят вашу привлекательность для противоположного пола. Хотите очаровать вашего избранника одним лишь взглядом? Тогда просто добавьте в блюдо свежих ягод.

Мужчинам свежие ягоды помогут добиться расположения своей возлюбленной.

Творог

В том случае, если вам в ближайшее время предстоит принимать важное решение, тогда начините блины творогом. Такая начинка улучшит интуицию, которая в нужный момент подскажет, как быть дальше.

Мед

Если хотите, чтобы удача была на вашей стороне, тогда добавьте к лакомству побольше меда.

Сухофрукты

Лучше всего использовать курагу или чернослив. Первая, например, сулит перемены в личной жизни, а чернослив поможет избавиться от ненужных людей, которые уже долгое время мешают вам спокойно жить.

Орехи

Орехи нужно добавлять в блины, если вам не хватает новых знакомств.

Варенье

Обязательно используйте только ягодное варенье, если хотите, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Заготовка из яблок, например, не подходит.

Сытные начинки

Икру, рыбу и мясо стоит использовать только на третий и четвертый день Масленицы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно и нельзя делать на Масленицу.