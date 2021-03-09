Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Вот и началась масленичная неделя. Многие хозяйки даже не догадываются, что выбор начинки для праздничного угощения играет очень важную роль. Блинчики с вареньем, например, помогут улучшить финансовое положение и сделают жизнь слаще. Однако даже в этом вопросе есть свои нюансы, которые необходимо учесть.
Свежие ягоды
Наполните блинчики свежими ягодами, если давно мечтаете встретить свою настоящую любовь. Считается, что малина и клубника повысят вашу привлекательность для противоположного пола. Хотите очаровать вашего избранника одним лишь взглядом? Тогда просто добавьте в блюдо свежих ягод.
Мужчинам свежие ягоды помогут добиться расположения своей возлюбленной.
Творог
В том случае, если вам в ближайшее время предстоит принимать важное решение, тогда начините блины творогом. Такая начинка улучшит интуицию, которая в нужный момент подскажет, как быть дальше.
Мед
Если хотите, чтобы удача была на вашей стороне, тогда добавьте к лакомству побольше меда.
Сухофрукты
Лучше всего использовать курагу или чернослив. Первая, например, сулит перемены в личной жизни, а чернослив поможет избавиться от ненужных людей, которые уже долгое время мешают вам спокойно жить.
Орехи
Орехи нужно добавлять в блины, если вам не хватает новых знакомств.
Варенье
Обязательно используйте только ягодное варенье, если хотите, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Заготовка из яблок, например, не подходит.
Сытные начинки
Икру, рыбу и мясо стоит использовать только на третий и четвертый день Масленицы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно и нельзя делать на Масленицу.
Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу
К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители