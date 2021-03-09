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Власти Московской области решили пойти навстречу жителям и дать рассрочку на оплату ЖКУ. Дело в том, что из-за холодов расходы на тепло резко подскочили.
Данный вопрос по указанию главы региона Андрея Воробьева сейчас прорабатывают профильные ведомства.
Воробьев также считает правильным в такой сложный период не начислять штрафные санкции при несвоевременной оплате счетов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно стало известно, что россиян ждет резкий рост коммуналки. Людям придется раскошелиться на уборку общих зон.
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