Такие льготы связаны с крепкими морозами

Власти Московской области решили пойти навстречу жителям и дать рассрочку на оплату ЖКУ. Дело в том, что из-за холодов расходы на тепло резко подскочили.



Данный вопрос по указанию главы региона Андрея Воробьева сейчас прорабатывают профильные ведомства.

Воробьев также считает правильным в такой сложный период не начислять штрафные санкции при несвоевременной оплате счетов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно стало известно, что россиян ждет резкий рост коммуналки. Людям придется раскошелиться на уборку общих зон.