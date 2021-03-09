Праздничные мероприятия проводились в течение длинных выходных

Активисты Российского движения школьников провели ряд акций, посвященных празднованию 8 Марта. Члены движения вместе со школьниками поздравили представительниц прекрасного пола, а также организовали интересные онлайн-активности. Были проведены такие акции, как "Песенный флэшмоб", "Завтрак для любимых" и другие.



6 марта стартовали акции "Метеодневник" и "Подари внимание". Также в субботу более 20 учеников российских школ поучаствовали в общенациональном онлайн-квизе, который был посвящен женщинам-героиням страны. Еще дети организовали челлендж, смыслом которого было показать, как они помогают любимым матерям по хозяйству.

На следующий день, 7 марта, были подведены итоги конкурса "Экологичные подарки", в рамках этого мероприятия ученики делали презенты для любимых женщин из подручных средств и вторичных материалов.

Уже 8 марта были подведены итоги акции "Песенный флешмоб". Активисты создали видеоролик, на котором из разных уголков нашей необъятной Родины школьники пели композицию Владимира Шаинского "Песня мамонтенка".

Как отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, этот флешмоб позволил школьникам творчески поздравить любимых женщин.

В рамках акции "Завтрак для любимых" дети записали ролик, где показывают, как готовят завтрак для дорогих родственниц и подруг. Кроме того, 8 марта была проведена встреча с заслуженным артистом России Вячеславом Манучаровым, трансляцию посмотрели тысячи пользователей Сети.

Также в Международный женский день в одном из поселков Иркутского района состоялся звездный хоккейный матч, который собрал восторженные отклики зрителей.