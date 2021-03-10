Главное национальное достояние Украины очень скоро придет в упадок - эксперты

Главное национальное достояние Украины очень скоро придет в упадок - эксперты
Фото: Martin Gerten/dpa/www.globallookpress.com
Из-за потребительского отношения к природному богатству стране грозят серьезные проблемы

Еще немного, и национальное достояние Украины окончательно придет в упадок. Об этом предупредили обеспокоенные эксперты Института географии НАН страны.

Плодородные земли Незалежной деградируют на глазах. Фермеры беспощадно распахивают их и засевают выгодными для продажи культурами, констатируют специалисты.

Ученые волнуются неспроста. Если не остановить столь губительное потребительское отношение к данному природой богатству, Соборной грозят серьезные проблемы.

Кукуруза, рапс и соя, которые предпочитают сажать нынешние аграрии, истощают почву. С 2017-го по 2020 год площади их посева выросли на почти 3% и достигли 50% от всех полей в стране, приводят географы результаты своего исследования.  

Согласно их данным, по той же причине значительно ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод. А это приводит к сильному заиливанию рек, озер и прудов, а также к уничтожению водных растений и животных.

Вредна и повальная распашка. На Украине ей подверглись 80%, а кое-где и все 95% имеющихся земель. Это вызвало исчезновение естественной растительности и далеко не лучшим образом повлияло на состояние окружающей среды, отмечают эксперты, пишет газета кабмина Незалежной "Урядовый курьер".

Пока еще не совсем поздно, нужно решить проблему. Специалисты требуют как можно быстрее принять закон о реформе системы госконтроля за экологией, передает "Свободная пресса"

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

крым наш
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опять какелы молчат,чё за на-------?
Гость162441
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Прямо вижу как хохлы засаживают Свинарнию деревьями (особенно Закарпатье). Хотя нет, они начинают громко петь щеню и красить сортиры в жовто-блакитный, вся природа объявляется природой имени Бандеры и Шухевича. После этого деревья и прочая флора начинает расти как грибы после дождя.
Гость158356
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Приять "закон о реформе системы госконтроля за экологией"??? Хохлам?? Этим дармоедам??? Не смешите! Когда все это дело накроется медным тазом, хохлы поднимут вой, шо "все из-за клятых москалей" и в очередной раз начнут выпрашивать деньги на "восстановление природных ресурсов", до кучи, потребуют ввести санкции против России, для поддержания демократии, ну и в международный суд подадут))))
гость
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Писька порошнюка на пол-шестого упадет? Судя по заголовку. Холодец себе сварите, бандеры!
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