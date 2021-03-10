Из-за потребительского отношения к природному богатству стране грозят серьезные проблемы

Еще немного, и национальное достояние Украины окончательно придет в упадок. Об этом предупредили обеспокоенные эксперты Института географии НАН страны.

Плодородные земли Незалежной деградируют на глазах. Фермеры беспощадно распахивают их и засевают выгодными для продажи культурами, констатируют специалисты.

Ученые волнуются неспроста. Если не остановить столь губительное потребительское отношение к данному природой богатству, Соборной грозят серьезные проблемы.

Кукуруза, рапс и соя, которые предпочитают сажать нынешние аграрии, истощают почву. С 2017-го по 2020 год площади их посева выросли на почти 3% и достигли 50% от всех полей в стране, приводят географы результаты своего исследования.

Согласно их данным, по той же причине значительно ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод. А это приводит к сильному заиливанию рек, озер и прудов, а также к уничтожению водных растений и животных.

Вредна и повальная распашка. На Украине ей подверглись 80%, а кое-где и все 95% имеющихся земель. Это вызвало исчезновение естественной растительности и далеко не лучшим образом повлияло на состояние окружающей среды, отмечают эксперты, пишет газета кабмина Незалежной "Урядовый курьер".

Пока еще не совсем поздно, нужно решить проблему. Специалисты требуют как можно быстрее принять закон о реформе системы госконтроля за экологией, передает "Свободная пресса".