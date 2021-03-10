Столичная подземка становится комфортнее

Миллионы жителей и гостей Москвы ежедневно спускаются в метро. Многие проводят там по часу, добираясь из одного конца мегаполиса в другой. Чтобы поездка не отнимала много сил, а время было потрачено не зря, столичная подземка постоянно развивает и совершенствует сервисы для пассажиров.

Раньше метро в Москве никак не относилось к месту комфортного общения – шум стоял такой, что сидящего вплотную собеседника не было слышно. "Недаром наушники были самым модным аксессуаром у пассажиров метро", – шутит мэр города Сергей Собянин. В новых вагонах "Москва-2020" практически не приходится напрягаться: уровень шума там заметно ниже, плюс бесстыковые рельсы и обновленная инфраструктура – и получается тихий транспорт, в котором можно спокойно поговорить.

Еще одно нововведение – места для зарядки гаджетов прямо в вагонах. Несколько минут в пути вполне достаточно, чтобы "оживить" мобильный, без которого сегодня как без рук.

SIM-карту, кстати, тоже можно купить прямо в метро. Рассчитан этот сервис, в основном, на иностранцев – им не придется искать салоны связи в городе, достаточно подойти к терминалу и следовать инструкциям на выбранном языке. Но конечно, воспользоваться им может любой желающий.

Помимо этого, на территории метрополитена установлены вендинговые автоматы, где можно купить воду, шоколадку, снеки и даже стаканчик горячего кофе. В разгар пандемии такие аппараты зарядили и одноразовыми масками с перчатками, чтобы помочь пассажирам защититься от инфекции.

Туалеты в метро – еще одно нововведение, которое сложно переоценить. Долгое время пассажирам, особенно с детьми, приходилось в случае необходимости прерывать поездку и искать туалеты на поверхности. С 2018 г. модульные санитарные комплексы начали массово устанавливать в метро. Сегодня они действуют уже на 22 станциях, а также в поездах "Ласточка" на МЦК. Узнать их расположение можно в приложении "Метро Москвы" или на стойках "Живое общение".

Сотрудники сервиса "Живое общение" также подскажут удобный маршрут с пересадками, расскажут про тарифы. Там же можно купить сувениры "Мосметро": разные формы карты "Тройка", толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и прочее с символикой Московского метро. Эти сувениры можно приобрести и в интернет-магазине shop.mosmetro.ru, запущенном в 2020 году.

Карта "Тройка" – еще одно уникальный сервис, который избавил пассажиров от необходимости стоять в очередях в кассу по утрам. За восемь лет в Москве продали 36 млн таких пополняемых карт. Причем сегодня это уже не только пластиковая карта с традиционным или тематическим дизайном, но и браслет, кольцо, брелок, жетон, наклейка. А в 2021 году планируется запустить виртуальную "Тройку", чтобы оплачивать проезд, просто прикладывая к турникету смартфон.

Кстати, "Тройка" уже вышла за пределы столицы. Ею можно оплатить многие маршруты в Московской области, в Туле. Идут переговоры с администрацией других регионов страны.

Сама сеть московского метро тоже расширяется. Новые станции строятся по принципу безбарьерной среды с учетом удобства маломобильных граждан. На исторических станциях по возможности устанавливаются пандусы и лифты.

"Но мы смогли найти и другое решение. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до 7 лет, пожилым людям и организованным группам, включая детские, воспользоваться метро",

– рассказал мэр Сергей Собянин. Центр обеспечения мобильности работает по графику метрополитена – с 5:30 утра до 01:00 ночи. А в 2021 г. планируется распространить услуги по сопровождению и на наземный транспорт.

Совершенствуется система навигации на станциях. Для поиска нужного выхода или направления для перехода больше не нужно останавливаться и задирать голову – напольная навигация очень удобна.

Разработана в московском метро и культурная программа: проекты "Музыка в метро", "Книги в метро" хорошо знакомы и любимы пассажирами. В вагонах установлены информационные экраны, где транслируются последние новости, развлекательный контент. Во время Чемпионата мира по футболу в РФ там показывали матчи онлайн.

Если же кто-то хочет узнать, каким было московское метро несколько десятилетий назад, можно записаться на экскурсию и, например, прокатиться на ночном поезде 1934 года. Незабываемые впечатления гарантированы!