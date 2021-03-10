Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Миллионы жителей и гостей Москвы ежедневно спускаются в метро. Многие проводят там по часу, добираясь из одного конца мегаполиса в другой. Чтобы поездка не отнимала много сил, а время было потрачено не зря, столичная подземка постоянно развивает и совершенствует сервисы для пассажиров.
Раньше метро в Москве никак не относилось к месту комфортного общения – шум стоял такой, что сидящего вплотную собеседника не было слышно. "Недаром наушники были самым модным аксессуаром у пассажиров метро", – шутит мэр города Сергей Собянин. В новых вагонах "Москва-2020" практически не приходится напрягаться: уровень шума там заметно ниже, плюс бесстыковые рельсы и обновленная инфраструктура – и получается тихий транспорт, в котором можно спокойно поговорить.
Еще одно нововведение – места для зарядки гаджетов прямо в вагонах. Несколько минут в пути вполне достаточно, чтобы "оживить" мобильный, без которого сегодня как без рук.
SIM-карту, кстати, тоже можно купить прямо в метро. Рассчитан этот сервис, в основном, на иностранцев – им не придется искать салоны связи в городе, достаточно подойти к терминалу и следовать инструкциям на выбранном языке. Но конечно, воспользоваться им может любой желающий.
Помимо этого, на территории метрополитена установлены вендинговые автоматы, где можно купить воду, шоколадку, снеки и даже стаканчик горячего кофе. В разгар пандемии такие аппараты зарядили и одноразовыми масками с перчатками, чтобы помочь пассажирам защититься от инфекции.
Туалеты в метро – еще одно нововведение, которое сложно переоценить. Долгое время пассажирам, особенно с детьми, приходилось в случае необходимости прерывать поездку и искать туалеты на поверхности. С 2018 г. модульные санитарные комплексы начали массово устанавливать в метро. Сегодня они действуют уже на 22 станциях, а также в поездах "Ласточка" на МЦК. Узнать их расположение можно в приложении "Метро Москвы" или на стойках "Живое общение".
Сотрудники сервиса "Живое общение" также подскажут удобный маршрут с пересадками, расскажут про тарифы. Там же можно купить сувениры "Мосметро": разные формы карты "Тройка", толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и прочее с символикой Московского метро. Эти сувениры можно приобрести и в интернет-магазине shop.mosmetro.ru, запущенном в 2020 году.
Карта "Тройка" – еще одно уникальный сервис, который избавил пассажиров от необходимости стоять в очередях в кассу по утрам. За восемь лет в Москве продали 36 млн таких пополняемых карт. Причем сегодня это уже не только пластиковая карта с традиционным или тематическим дизайном, но и браслет, кольцо, брелок, жетон, наклейка. А в 2021 году планируется запустить виртуальную "Тройку", чтобы оплачивать проезд, просто прикладывая к турникету смартфон.
Кстати, "Тройка" уже вышла за пределы столицы. Ею можно оплатить многие маршруты в Московской области, в Туле. Идут переговоры с администрацией других регионов страны.
Сама сеть московского метро тоже расширяется. Новые станции строятся по принципу безбарьерной среды с учетом удобства маломобильных граждан. На исторических станциях по возможности устанавливаются пандусы и лифты.
"Но мы смогли найти и другое решение. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до 7 лет, пожилым людям и организованным группам, включая детские, воспользоваться метро",
– рассказал мэр Сергей Собянин. Центр обеспечения мобильности работает по графику метрополитена – с 5:30 утра до 01:00 ночи. А в 2021 г. планируется распространить услуги по сопровождению и на наземный транспорт.
Совершенствуется система навигации на станциях. Для поиска нужного выхода или направления для перехода больше не нужно останавливаться и задирать голову – напольная навигация очень удобна.
Разработана в московском метро и культурная программа: проекты "Музыка в метро", "Книги в метро" хорошо знакомы и любимы пассажирами. В вагонах установлены информационные экраны, где транслируются последние новости, развлекательный контент. Во время Чемпионата мира по футболу в РФ там показывали матчи онлайн.
Если же кто-то хочет узнать, каким было московское метро несколько десятилетий назад, можно записаться на экскурсию и, например, прокатиться на ночном поезде 1934 года. Незабываемые впечатления гарантированы!
Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу
К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители