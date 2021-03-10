Роскомнадзор замедлил "Твиттер"

Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Администрация соцсети "Твиттер" нарушает закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), не удаляя контент, склоняющий подростков к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также сведения об использовании наркотиков. В связи с этим Роскомнадзор внес распространение информации интернет-сервисом "Твиттер" в перечень угроз и принял меры.
В сообщении Роскомнадзора поясняется, что по состоянию на 10 марта 2021 года в соцсети остаются не удаленными 3168 материалов с запрещенной информацией. Последней каплей стало игнорирование требования удалить материалы с призывами к несовершеннолетним совершить массовый суицид 3 марта. В тот день по России прокатилась волна попыток самоубийства среди детей.
Чтобы оградить россиян от опасного и противоправного контента, Роскомнадзор пошел на жесткие меры:
"В отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств".
Если администрация "Твиттера" не исполнит предписания и дальше, соцсеть может быть заблокирована в России.
Ранее "Твиттер" предупредили о многомиллиардных штрафах за нарушение российского законодательства.
Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу
К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители