Роскомнадзор замедлил "Твиттер"

Меры приняты для защиты граждан России от влияния противоправного контента

Администрация соцсети "Твиттер" нарушает закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), не удаляя контент, склоняющий подростков к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также сведения об использовании наркотиков. В связи с этим Роскомнадзор внес распространение информации интернет-сервисом "Твиттер" в перечень угроз и принял меры.

В сообщении Роскомнадзора поясняется, что по состоянию на 10 марта 2021 года в соцсети остаются не удаленными 3168 материалов с запрещенной информацией. Последней каплей стало игнорирование требования удалить материалы с призывами к несовершеннолетним совершить массовый суицид 3 марта. В тот день по России прокатилась волна попыток самоубийства среди детей.

Чтобы оградить россиян от опасного и противоправного контента, Роскомнадзор пошел на жесткие меры:

"В отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств".

Если администрация "Твиттера" не исполнит предписания и дальше, соцсеть может быть заблокирована в России.

Ранее "Твиттер" предупредили о многомиллиардных штрафах за нарушение российского законодательства.