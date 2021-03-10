Роскомнадзор замедлил "Твиттер"

Роскомнадзор замедлил "Твиттер"
Фото:Omar Marques/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меры приняты для защиты граждан России от влияния противоправного контента

Администрация соцсети "Твиттер" нарушает закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), не удаляя контент, склоняющий подростков к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также сведения об использовании наркотиков. В связи с этим Роскомнадзор внес распространение информации интернет-сервисом "Твиттер" в перечень угроз и принял меры. 

В сообщении Роскомнадзора поясняется, что по состоянию на 10 марта 2021 года в соцсети остаются не удаленными 3168 материалов с запрещенной информацией. Последней каплей стало игнорирование требования удалить материалы с призывами к несовершеннолетним совершить массовый суицид 3 марта. В тот день по России прокатилась волна попыток самоубийства среди детей.

Чтобы оградить россиян от опасного и противоправного контента, Роскомнадзор пошел на жесткие меры:

"В отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств".

Если администрация "Твиттера" не исполнит предписания и дальше, соцсеть может быть заблокирована в России.

Ранее "Твиттер" предупредили о многомиллиардных штрафах за нарушение российского законодательства. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Его личное дело": Москва ответила Зеленскому на встречу вне нормандского формата

Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу

Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ

К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей