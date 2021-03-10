Успеть до таяния снега: что надо сделать в огороде

Успеть до таяния снега: что надо сделать в огороде
Фото: Stefan Jaitner/dpa/www.globallookpress.com
Если следовать этим советам, грядки и растения будут защищены от вредителей и новый сезон принесет хороший урожай

Готовить свой огород следует заранее, еще до того, как растает снег. Делать это следует как можно быстрее, несмотря на постоянно меняющуюся погоду.

Если в начале весны снова выпало много снега, нужно стряхнуть его с плодовых деревьев и кустарников. Иначе он может поломать ветки.

А вот белый покров у корней надо не только оставить, но и тщательно утоптать его, чтобы не было лунок. Это защитит землю от грызунов.

Чтобы спасти деревья, кустарники и виноградную лозу от все еще реальных заморозков и насекомых-вредителей, их следует побелить. Делать это положено очень густо, толстым слоем, и на высоту не менее одного метра.

Также надо убрать в саду и огороде все оставшиеся еще с осени листья. Пользы будущему урожаю от них точно не будет.

Воду, которая образуется во время таяния снега, убирать не стоит: в ней много полезного для растений. Навредить может только ее чрезмерное количество, от лишнего нужно избавляться.

Если садоводы и огородники все, что указано выше, делают, новый сезон порадует их. Грядки будут изобиловать овощами, ветки – фруктами и ягодами, да и в целом удастся собрать хороший урожай.

Накануне стало известно, чем и как поливать первые всходы рассады. Чтобы растения выросли крепкими и дали много плодов, им нужен специальный раствор.

Также "Утро. ру" рассказало, когда можно и нельзя сажать овощи. Следуя до сих пор актуальным народным приметам, можно получить богатый урожай.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Байдена уберут свои: демократы готовят перестановку в Белом доме

78-летний политик уже исполнил свою роль

Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ

К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей