Если следовать этим советам, грядки и растения будут защищены от вредителей и новый сезон принесет хороший урожай

Готовить свой огород следует заранее, еще до того, как растает снег. Делать это следует как можно быстрее, несмотря на постоянно меняющуюся погоду.

Если в начале весны снова выпало много снега, нужно стряхнуть его с плодовых деревьев и кустарников. Иначе он может поломать ветки.

А вот белый покров у корней надо не только оставить, но и тщательно утоптать его, чтобы не было лунок. Это защитит землю от грызунов.

Чтобы спасти деревья, кустарники и виноградную лозу от все еще реальных заморозков и насекомых-вредителей, их следует побелить. Делать это положено очень густо, толстым слоем, и на высоту не менее одного метра.

Также надо убрать в саду и огороде все оставшиеся еще с осени листья. Пользы будущему урожаю от них точно не будет.

Воду, которая образуется во время таяния снега, убирать не стоит: в ней много полезного для растений. Навредить может только ее чрезмерное количество, от лишнего нужно избавляться.

Если садоводы и огородники все, что указано выше, делают, новый сезон порадует их. Грядки будут изобиловать овощами, ветки – фруктами и ягодами, да и в целом удастся собрать хороший урожай.

Накануне стало известно, чем и как поливать первые всходы рассады. Чтобы растения выросли крепкими и дали много плодов, им нужен специальный раствор.

Также "Утро. ру" рассказало, когда можно и нельзя сажать овощи. Следуя до сих пор актуальным народным приметам, можно получить богатый урожай.