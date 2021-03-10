Антиковидные туры: европейцы приедут в Россию на вакцинацию под видом туристов

В перерыве между прививками иностранцам предложат культурную программу

Европейские туроператоры готовят новый продукт: пакетный тур в Россию с возможностью сделать прививку от коронавируса. Спрос на такое путешествие есть, рассказал владелец турагентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо.

По его словам, тур на прививку от COVID-19 аналогичен популярным поездкам на стоматологические процедуры в Хорватию или на пересадку волос в Турцию. В данном случае это может быть 20-дневное путешествие, в стоимость которого входит не только перелет и проживание, но и медицинское обследование перед вакцинированием, два укола "Спутником V" и экскурсионная программа в период между двумя прививками.

По словам Ди Фебо, на такие туры есть спрос в ЕС, поскольку там не хватает вакцин, чтобы привить всех желающих.

"Я не скрываю, что мы думаем об этом. У нас уже есть вся необходимая информация, но пока мы ждем одобрения вакцины, о которой идет речь ("Спутник V" – прим. ред.), от европейских властей в дополнение к сертификатам, уже полученным российскими и другими контролирующими органами",

– приводит итальянское издание La Nazione слова владельца турагентства.

Ранее главу Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Кристу Виртумер-Хохе заподозрили в давлении на экспертов ЕС, ответственных за выдачу разрешения на применение российской вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза. Некоторые страны ЕС одобрили препарат, не дожидаясь вердикта единого фармрегулятора.

По состоянию на 10 марта, "Спутник V" официально зарегистрирован в 48 странах мира.